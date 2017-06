Odbržděné hypotéky: poslanci se staví na odpor rozšíření pravomocí ČNB

Výhrady k novele zákona o ČNB mají experti ČSSD, TOP 09, lidovců i ODS. Pokud jejich názor ovlivní jejich spolustraníky, nemá novela v navržené podobě šanci projít.

Novela dává centrální bance možnosti regulovat poskytování hypoték přes tři ukazatele: výši úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV), celkovou výši dluhů spotřebitele k jeho příjmům (DTI) a poměr výše ročních splátek a čistého příjmu. Poslední dva zmiňované ukazatele chce z novely odstranit ČSSD i ODS. „Nenašel jsem žádnou zemi, kde by naráz regulovali všechny tři úvěrové ukazatele,“ prohlásil v této souvislosti Jan Skopeček, poslanec ODS. Politikům se rovněž nelíbí, že by centrální banka mohla stanovovat výši ukazatelů zcela libovolně.

Stejný názor na zmíněné dva ukazatele má poslanec ČSSD a šéf rozpočtového výboru Václav Votava, který je navrhuje zrušit. Votava se zároveň obává nepříznivých dopadů regulace na domácnosti. „Zásadní otázkou je, zda se tímto zákonným opatřením nesníží významně dostupnost hypotečního úvěru na bydlení, zda se tedy nesníží dostupnost bydlení,“ uvedl s tím, že by to dopadlo zejména na domácnosti s nižšími příjmy a na rodiny s dětmi.

Poslanec KDU-ČSL Jaroslav Klaška pak navrhuje v novele zrušit ukazatel DTI. Tento ukazatel by pak TOP 09 – Starostové nahradili celkovou splatností úvěrů, přičemž horní hranice by nesměla být menší než třicet let. Poslanec za toto uskupení Herbert Pavera by pak zcela z novely vypustil poměr roční splátky úvěrů k ročním příjmům.

Řada poslaneckých klubů tak nepodporuje, aby ČNB měla k dispozici rovnou tři parametry, přes něž by usměrňovala bankovní domy v oblasti hypoték.

Česká národní banka naopak tvrdí, že regulace je nezbytná pro to, aby banky byly trvale zdravé. „Vzpomeňte si na to, že tzv. velká finanční krize vznikla původně jako krize hypoték, jako krize hypotečního trhu ve Spojených státech. Tehdy také všichni tvrdili, že všechno je v pořádku, všechno je pojištěno a všechno bude v nejlepším světle se vyvíjet i nadále,“ apeloval na poslance guvernér ČNB Jiří Rusnok. Ten zároveň připomněl bankovní krizi na přelomu tisíciletí, kterou zažila Česká republika.

Kromě poslanců se však nepříznivých dopadů na hypoteční trh obávají rovněž developeři. „Tím, co může velkému množství zájemců o hypotéky vystavit stopku, jsou opatření ČNB,“ uvedl v této souvislosti šéf Central Group Dušan Kunovský.

Snaha ČNB zpřísnit podmínky pro udělování hypoték je nicméně logická. Ceny realit totiž minulý rok prudce vzrostly a rozmach zažily rovněž hypotéky, které si lidé brali na nákup bytu jako investici. Právě tyto hypotéky se splácí hůře v případě potíží.

