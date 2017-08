Čistý populismus. Zaměstnavatelé kritizují Sobotkův apel na vyšší mzdy

Sobotka chce ve středu na jednání v Salcburku s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a rakouským kancléřem Christianem Kernem jednat o odstraňování mzdového dumpingu a sbližování výdělků v zemích EU.

„Je to čistý populismus. Do mzdové politiky firem by stát neměl vůbec zasahovat. Navíc srovnávání průměrných mezd napříč EU je úplný nesmysl,“ řekl dnes prezident Asociace malých a středních podniků Karel Havlíček. V každé zemi je podle něho jiná produktivita firem, jinak velký trh, jiná podpora podnikatelů, jiné životní náklady, často jiná měna a jiná míra nezaměstnanosti. Snaha o sbližování, navíc přes vládní doporučení, či dokonce nařízení, je zcela kontraproduktivní, dodal.

Za Slováky i Chorvaty. Česká minimální mzda nedosahuje průměru regionu

Prezident Macron se dlouhodobě staví proti sociálnímu dumpingu. Dokonce ještě v roli ministra hospodářství prosadil povinnost prokázat nejméně francouzskou minimální mzdu pro řidiče kamionů z ostatních zemí EU, kteří projíždějí Francií, upozornila mluvčí Českomoravské konfederace odborových svazů Jana Kašparová. Sobotka to podle ní může Macronovi vrátit jako bumerang. „Francouzské firmy, kterých působí v České republice 470 a zaměstnávají přes 60 tisíc zaměstnanců, k nám také exportují sociální dumping, a to v podobě nízkých mezd, které tyto firmy v Česku platí,“ podotkla.

Analytička Hospodářské komory ČR Karina Kubelková míní, že Macron i Kern jsou dobře informování o rychlém zvyšování minimální mzdy v Česku. Nepochybuje, že prostřednictvím zaměstnaneckých organizací se k nim dostaly i informace o zvyšujících se nákladech konkrétních francouzských a rakouských firem, což pro ně může znamenat nižší zisky. „A ochranářská politika je oběma zemím blízká, takže nečekáme, že budou reflektovat na žádost české strany. Tlak Sobotky na vyšší mzdy bude mít pouze symbolický charakter, který zapadá to do předvolební rétoriky politických stran,“ dodala.

„Mzdový dumping neexistuje, české firmy jsou stejně ziskové jako německé nebo francouzské firmy. Rychlý růst mezd převyšující růst produktivity práce povede jen ke ztrátě konkurenceschopnosti,“ uvedl analytik poradenské firmy Deloitte David Marek. Někteří čeští politici si podle něj vzali mzdy (a české firmy) jako rukojmí své volební kampaně, aniž by se tématem důkladněji zabývali.

Jednání v Salcburku se koná 23. srpna v takzvaném slavkovském formátu. Vedle českého a rakouského premiéra a francouzského prezidenta dorazí i předseda slovenské vlády Robert Fico. Francie i Rakousko kritizovaly třeba nižší mzdy českých řidičů. Požadovaly, aby na jejich území pobírali stejně jako domácí šoféři.

Podle státního tajemníka pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře jsou zájmy východních a západních států společné. „Jestliže staré země mají problém s našimi nízkými mzdami, my ho máme také. Z vnitřního trhu musí všechny státy čerpat podobně. Nemůžeme se shodnout na tom, že navždy budeme mít dvě Evropy,“ poznamenal.

