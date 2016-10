Čínská pětiletka Starbucks: Každý den jedna nová pobočka

Vedení společnosti si z rizik spojených s expanzí na zpomalujícím trhu vrásky na čele nedělá. „Podíváte-li se na pětačtyřicetiletou historii naší firmy, všimnete si, že běhy na dlouhou trať jsou naší doménou,“ připomíná generální ředitel firmy Howard Schultz úspěchy dlouhodobých projektů, jejichž výsledky se ukázaly až s delším odstupem.

Jako příklad takového úspěšného běhu na dlouhou trať přitom uvádí právě čínský příběh společnosti. Když Starbucks před sedmnácti lety do nejlidnatější země světa vstupoval, mnoho lidí mu předpovídalo fiasko. „V Číně nikdy nemůžete uspět,“ hlásali tehdy zlí jazykové, mezi nimiž nechyběli investoři z Wall Street. A počátky skutečně nebyly jednoduché, vzpomíná Schultz, jenž už tehdy stál v čele společnosti a byl rovněž jejím největším akcionářem. „Museli jsme Číňany nejdříve dostatečně vzdělat. Naučit je, co to káva vůbec je a jak se připravuje. V prvních letech jsme tam i proto hospodařili se ztrátami.“

Jenže čekání se vyplatilo. V současnosti je Čína pro Starbucks druhým největším trhem a podle Schultze je na nejlepší cestě k tomu, aby v příštích letech předstihla i Spojené státy. „Před pěti lety tvořili většinu zákazníků turisté a imigranti. Dnes už převažují Číňané,“ poukazuje manažer na rozšíření kávové kultury v říši středu. „Prostředky, které jsme ve velkém investovali do lidského kapitálu a obchodních systémů, se již navrátily a nyní za sebou v Číně máme skvělý rok,“ pochvaluje si Schultz v rozhovoru pro CNN. Konečné výsledky za rok 2015/2016 zveřejní firma 3. listopadu.

Vývoj akcií Starbucks v posledním roce

O budoucnost svého řetězce v druhé největší ekonomice světa se Schultz neobává. Nestraší ho ani příběhy fast foodů KFC a McDonald's, jež se po letech prosperity potýkají v Číně s problémy a své investice ze země stahují, ani neúspěšné pokusy velkých amerických firem z jiných oborů, kterým se na tamní trh proniknout nepodařilo. Pochvaluje si přitom, že kávový byznys je relativně necitlivý a nepodléhá přísné cenzuře a regulaci tak, jako například firmy podnikající v technologiích.

