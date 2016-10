Coca Cola vládne trhu, na burze však na Pepsi nemá

Přestože na trhu nealkoholických sycených nápojů je Coca Cola jasným lídrem jak ve světě, tak na domácím trhu ve Spojených státech, na Wall Street je tomu jinak. Tam má Pepsi díky většímu zájmu investorů nad svým konkurentem již několik let navrch. Nic přitom nenasvědčuje, že by se měl tento trend v blízké době otočit. Firma sídlící v Purchase ve státě New York překonala očekávané tržby ve třetím kvartále a na konci minulého týdne zveřejnila zlepšené odhady hospodářských výsledků pro rok 2016.

Akcie na zlepšení předpovědí okamžitě zareagovaly růstem o 1,5 procenta. A přestože v následujících dnech o tento přírůstek přišly, stále se obchodují o 10 procent dráž než na začátku roku. Naopak akcie konkurenční Coca Cola Company za stejné období ztratily 2 procenta. Pokud Pepsi růstový trend udrží, nebude již trvat dlouho, než firma překoná Coca Colu z pohledu tržní kapitalizace. Ta nyní činí 155 miliard dolarů (3,75 bilionu korun) a na svého rivala ztrácí 25 miliard dolarů (605 miliard korun). Coca Cola měla přitom s výjimkou krátkého období v druhé polovině minulé dekády oproti svému mladšímu konkurentovi výrazně navrch. To však nyní s největší pravděpodobností končí, připomíná CNN.

Vývoj akcií PepciCo za poslední rok

Vývoj akcií Coca Cola Company za poslední rok

V nápojích to nebude

Oba konkurenti se sice snaží přizpůsobovat svoji nabídku měnícím se spotřebitelským preferencím (například Pepsi nyní vsadila na nostalgii a vzkřísila čirý nápoj Crystal Pepsi), jen těžko však budou bojovat s oslabujícím zájmen o své vysokokalorické vlajkové nápoje ze strany spotřebitelů, kteří stále častěji hledí na zdravotní aspekty stravy. A proto ani dietní verze sladkých nápojů kvůli použití mnoha chemikálií nahrazujících cukr zájem o kolové nápoje nespasí.

Sycené nápoje tak začínají pomalu vyklízet pozice a přenechávají místo vodám, džusům a energetickým nápojům. Jak Coca Cola, tak Pepsi na tyto změny na trhu reagují. Do portfolia atlantského gigantu patří mimo jiné značka džusů Minute Maid, balená voda Dasani či energetické nápoje Monster a Powerade. Pepsi vlastní výrobce džusů Tropicana, balenou vodu Aquafina a na poli energetických nápojů působí se značkou Gatorade.

Na nápojovém trhu tak obě firmy působí z pohledu diverzifikace portfolia velmi podobně a lze jen těžko najít důvod, proč investoři věří Pepsi o tolik více než Coca Cole. Pro skutečnou příčinu je tak nutné se podívat jinam. Hlavním motorem, který momentálně táhne hodnotu Pepsi a přibližuje ji k jejímu odvěkému rivalovi, je totiž divize tzv. snacků, tedy slaných pochutin.

Zdravě stačí jen pít

Právě divize Frito-Lay, kam patří značky Lay's, Fritos, Doritos, Cheetos a Cracker Jack, je díky solidnímu růstu tržeb v posledních letech hlavním lákadlem pro investory. Přestože se prodej pochutin podílí na celkových tržbách podílem jen pětinou, stará se o více než 40 procent provozního zisku. Pepsi tak nezahálí a snaží se své snackové portfolio rozšiřovat. Jen letos spustilo dva partnerské projekty s řetězcem rychlého občerstvení Burger King. Zdá se tak, že firma může z všeobecně rostoucí obliby nezdravých snacků těžit ještě nějakou dobu, což je zajímavé zejména v souvislosti s opačným trendem na trhu nápojů.

PepsiCo vykázala za rok 2015 provozní zisk 9,9 miliardy dolarů (239,7 miliard korun) při tržbách 63,1 miliardy dolarů (1,53 bilionu korun). V příštím roce pak firma předpokládá růst zisku o 8 procent. Coca Cola Company utržila loni 44,3 miliardy dolarů (1,1 bilionu korun), což jí přineslo provozní zisk ve výši 8,7 miliardy dolarů (210,6 miliardy korun). V roce 2017 očekává zisk o 5 procent vyšší.

Coca Cola Company PepsiCo 1886 založení 1898 Atlanta, Georgia sídlo Purchase, New York 123 200 počet zaměstnanců 263 000 44,3 mld. dolarů tržby (2015) 63,1 mld. dolarů 8,7 mld. dolarů provozní zisk (2015) 9,9 mld. dolarů 42,04 dolarů cena akcií (4.1.2016) 107,20 dolarů 48,6 % podíl na světovém trhu sycených nápojů (2015) 20,5 % 3,3 milionu počet sledujících na twitteru 3 miliony 99,3 milionu počet fanoušků na facebooku 35,9 milionů

Zdroj: forbes.com, statista.com, výroční zprávy Coca Cola Company a PepsiCo

Dále čtěte:

Kofola posiluje na Balkáně. Kupuje chorvatskou minerálku Studenac

1968: Rok, kdy do Československa vtrhla coca-cola

10 faktů o Coca-Cole, které jste (možná) ani nevěděli

Prazdroj zdraží pivo, konkurenti změny zatím nechystají