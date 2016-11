Čínská banka BoCom plánuje expanzi do Česka

Termín otevření pražského zastoupení není znám. Podle výše aktiv je BoCom šestou největší čínskou bankou a zároveň patří do první třicítky největších bank světa, uvádí server. Záměr expandovat do Česka a Polska banka zmínila v pololetní finanční zprávě.

V Evropě měla banka dosud filiálku ve Frankfurtu nad Mohanem. Minulý týden otevřela pobočku v Londýně a tento měsíc zprovozní zastoupení v Lucemburku, Římě a v Paříži. Pak má přijít na řadu Praha.

V Šanghaji sídlící Bank of Communications byl založena v roce 1908. V Číně má 230 poboček a v zahraničí má kromě Evropy filiálky v severní Americe, Austrálii, Japonsku či Singapuru.

BoCom disponuje aktivy 1,2 bilionu dolarů (30,1 bilionu korun). Za tři letošní čtvrtletí banka vykázala čitý zisk 52,6 miliardy juanů (téměř 193 miliard korun), informoval server E15.

Největším akcionářem banky je čínské ministerstvo financí, které drží 26,53 procenta akcií. Pětinu akcií ovládá dceřiná firma hongkongské burzy HKSCC Nominees a 18,7 procenta cenných papírů patří mezinárodní bance HSBC.

Letos v létě ohlásila jedna z největších světových bank, ICBC (Industrial and Commercial Bank of China), že otevře v Česku svou pobočku. Loni v létě uvedla Bank of China, jedna z největších státem vlastněných bank v Číně, že začne v Česku působit do konce roku.

