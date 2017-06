Číňané bohatnou. Počet milionářů za deset let vzrostl devítinásobně

Počet Číňanů s majetkem v hodnotě alespoň 10 milionů jüanů (34,5 milionu korun) se v loňském roce vyšplhal na 1,6 milionu. V roce 2006 jich přitom podle výzkumu bylo jen 180 tisíc. Více než 100 milionů jüanů pak má k dispozici 120 tisíc Číňanů, přičemž před deseti lety jich bylo deset tisíc. Celkový majetek v soukromém sektoru se dostal na 165 bilionů jüanů, což je mezi lety 2014 až 2016 nárůst o 21 procent.

Trendem posledních let, který je patrný i v Česku, jsou čínské investice do zahraničí. Počet tamních milionářů, kteří vložili prostředky do ostatních zemí, se letos dostal na 56 procent, přičemž ještě před šesti lety se takto angažovalo jen 19 procent z nich.

Čínští milionáři jako důvod investic do zahraničí nejčastěji uvádějí diverzifikaci rizik, tržní příležitosti a migraci. Mezi nejoblíbenější státy v tomto ohledu patří logicky Hongkong, dále Spojené státy americké, Austrálie nebo Kanada.

Nastolené tempo ale podle průzkumu nevydrží. V letošním roce by dokonce růst hodnoty majetku v soukromém vlastnictví měla zpomalit o 14 procent a dostat se tak na 188 bilionů jüanů. Také počet nových milionářů přibrzdí: podle odhadů jich letos přibude 18 procent, tedy o pět procent méně než mezi lety 2014 až 2016.

Předzvěstí klesajícího tempa je ostatně zpomalení čínské ekonomiky. HDP země v loňském roce vzrostl o 6,7 procenta, v dřívějších letech přitom pravidelně stoupal dvouciferným tempem.

