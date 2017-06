Tajemný konec šéfa čínské pojišťovny Anbang. Údajně jej zadržela policie

Předseda Wu je „z osobních důvodů dočasně neschopen vykonávat své povinnosti“, uvádí krátké sdělení na webové stránce společnosti. Firma dodala, že Wu pověřil vykonáváním svých úkolů jiné členy vedení.

V pondělí čínský finanční časopis Cchaj-ťing (Caijing) napsal, že Wu byl minulý týden zadržen policií a vyslýchán pracovníky regulačního úřadu pro pojišťovnictví. Časopis však tento článek brzy po vydání na on-line verzi stáhl. Mluvčí firmy ani nikdo z čínského regulačního úřadu agentuře AP na zaslané otázky neodpověděl.

Zdroj z oficiálních míst britské stanici BBC řekl, že 8. června si pro Wua do budovy Anbang přišla policie. Není přitom jasné, kde se miliardář nyní nachází. Pokud by úřady Wuovo zadržení potvrdily, byl by to dosud nejviditelnější krok ve snaze vlády obnovit státní kontrolu nad finančním sektorem, v němž se rozmáhá riziková spekulační aktivita i korupce.

Wu založil firmu Anbang v roce 2004 a vybudoval z ní jednu z největších čínských pojišťoven. V posledních letech Anbang rozsáhle expandovala v zahraničí, mimo jiné do realit a hotelového podnikání; v roce 2014 koupila od americké sítě Hilton Worldwide Holdings za zhruba dvě miliardy dolarů (46 miliard korun) hotel Waldorf Astoria.

Agresivní expanze a miliardové akvizice ale přitáhly ke společnosti pozornost čínských úřadů a vyvolaly otázky ohledně financování. Anbang, která nemá akcie na veřejném trhu, tvrdí, že své akvizice financuje penězi od podílníků.

Anbang Anbang má více než 30 tisíc zaměstnanců, kteří obsluhují asi 35 milionů klientů. Skupina v Číně působí na poli životního pojištění, bankovnictví, správy investic, leasingu a makléřských služeb.

V dubnu firma popřela zprávu časopisu Cchaj-ťing, že ke zvyšování svého kapitálu nelegálně využívá pojistné od klientů. V květnu firmě regulační úřady zakázaly prodávat dva produkty, které údajně porušují pravidla odvětví.

V podezření na lehkomyslné spekulace na trzích akcií a nemovitostí byly vyšetřovány i další čínské pojišťovny. Vyšetřován je nyní i předseda čínského úřadu pro regulaci pojišťoven.

