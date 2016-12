Cigarety od ledna zdraží o korunu. Stát získá miliardu navíc

Sazba spotřební daně už vzrostla k letošnímu 1. lednu, poslední zvýšení má podle schválené podoby zákona nastat zase až za rok. Pro letošní rok měla podle odhadu ministerstva přinést vyšší spotřební daň navíc 3,3 miliardy korun, pro rok 2017 odhadl úřad dodatečný výnos 1,1 miliardy korun. Na spotřební dani z tabákových výrobků plánovalo ministerstvo podle návrhu státního rozpočtu vybrat celkem 55,7 miliardy korun.

Ministerstvo však v návrhu státního rozpočtu poukazovalo na to, že není ještě jasné, v jaké podobě zákonodárci schválí protikuřácký zákon. Pokud by lidé v jeho důsledku omezili kouření, znamenalo by to i nižší výběr daně. V důvodové zprávě k protikuřáckému zákonu, který má vstoupit v účinnost k 31. květnu příštího roku, se odhaduje, že spotřeba tabákových výrobků by mohla klesnout o pět procent. To by znamenalo výpadek 2,2 miliardy Kč. Na druhé straně by omezení kouření ve zmíněném pětiprocentním rozsahu mělo přinést úsporu téměř 700 milionů korun jen na zdravotní péči.

Podle zákona, který schválila Sněmovna a který ještě musí projednat Senát a podepsat prezident, si od května příštího roku kuřáci zřejmě nezapálí v restauracích a dalších pohostinských restauracích. Hostinští nebudou mít žádné úlevy například v možnosti zřizovat v podnicích kuřárny. V pohostinstvích budou moci lidé používat jen vodní dýmky, které jsou populární hlavně v čajovnách, a elektronické cigarety.

Milovníci lihovin by měli v příštím roce zaplatit na spotřební dani z lihu celkem 7,2 miliardy korun. Na spotřební dani z piva by měl stát vybrat 4,8 miliardy korun. Sazby těchto spotřebních daní zůstávají stejné.

