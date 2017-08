ČEZ vstupuje do byznysu sdílení ekologických aut. Koupil podíl ve francouzském Vulogu

Francouzská média dnes uvedla, že Vulog na svůj další mezinárodní rozvoj celkem získal 17,5 milionů eur (456 milionů korun). Kromě Invenu mají být investory britské společnosti Frog Capital a ETF Partners a francouzská Bpifrance prostřednictvím fondu Ecotechnologies.

„Mladá generace lidí mezi 20 až 30 lety již nevidí ve vlastnictví aut společenskou hodnotu, ale raději je sdílí dle svých momentálních potřeb. Také rodiče s dětmi již stále častěji nejdou cestou nákupu druhého auta do rodiny, ale raději volí pronájem. Světový trh takzvaného carsharingu roste a očekáváme, že do roku 2020 vyroste na více než čtyřnásobek,“ uvedl generální ředitel společnosti Inven Capital Petr Míkovec.

Podle mluvčího ČEZ pro obnovitelné zdroje Martina Schreiera je akvizice plně v souladu s dosavadními aktivitami ČEZ na poli elektromobility. „ČEZ je provozovatelem zdaleka největší tuzemské sítě veřejných dobíjecích stanic. Z celkových 71 jich je 26 rychlodobíjecích, umožňujících dobití většiny běžné kapacity baterií za 20 až 30 minut,“ řekl mluvčí.

Carsharing na vzestupu. Češi sdílí tisíce aut

Z letošních statistik Asociace elektromobilového průmyslu vyplývá, že v Česku je více než 300 nabíjecích míst pro elektromobily, každoročně jich přibývá několik desítek. Počet dobíjecích stanic je nižší, je jich asi 125. Rozdíl je dán tím, že jedna stanice může nabízet víc míst k nabíjení.

Firmu Inven Capital založil ČEZ koncem roku 2013, tehdy pod názvem ČEZ Nová energetika. Inven, který funguje jako fond, má podle dřívějších informací k dispozici až pět miliard korun. Zdařilé investice má od Invenu nakupovat ČEZ.

Od předloňska vstoupil jejím prostřednictvím do několika projektů v Německu. V létě 2015 vstoupil do firmy Sonnen, která vyrábí bateriová úložiště. Na podzim téhož roku pak vstoupil do firmy Sunfire, vyrábějící moderní palivové články. Na konci loňského dubna se pak ČEZ stal druhým největším akcionářem mnichovské firmy tado°, která prodává takzvané chytré termostaty. Letos pak firma koupila významný minoritní podíl v německé společnosti Cloud & Heat Technologies, která přináší řešení využívající teplo z datových serverů k vytápění a ohřevu vody pro komerční prostory.

Vulog Společnost Vulog byla založena v roce 2006. Klienty firmy jsou provozovatelé sdílení aut na čtyřech kontinentech od Evropy (Madrid, Varšava), přes Severní Ameriku (Vancouver), až po Jižní Ameriku (Sao Paolo) a Oceánii (Wellington). Globální nabídka zahrnuje tisíce elektromobilů a hybridů.

