Carsharing na vzestupu. Češi sdílí tisíce aut

Carsharing se do češtiny nejčastěji překládá jako „sdílení automobilů”. Od běžných autopůjčoven, které většinou mají omezenou otevírací dobu jediné pobočky, výrazně delší minimální dobu půjčení, vyšší administrativní nároky před každou jízdou a nemožnost samoobslužného vyzvednutí auta kdykoliv či decentralizovaně, se v mnohem liší.



Typicky se v carsharingu využívají moderní technologie jako specializovaný hardware a software kombinující chytré jednotky v autech, otevírání skrze čipové karty či smartphony a GPS lokalizaci volných vozů.



Carsharing má mnoho ekologických a společenských přínosů. Na západ od našich hranic už mnohá města zpracovávají metodiky, podílejí se na projektech implementace carsharingu do svých dopravních strategií nebo při jednáních s provozovateli hledají cesty vzájemně prospěšné spolupráce. Jako vzorový příklad mohou posloužit německé Brémy, jejichž odbor dopravy měl stanoven i závazný cíl rostoucího počtu uživatelů carsharingu ve městě, který naplňuje v úzké spolupráci s tamním provozovatelem carsharingu. Město má jasné argumenty, proč novinku podporuje. Primárně jde o úsporu nákladů, které by muselo investovat do výstavby parkovišť, pokud by sdílení nefungovalo. Také díky podobně systematickému přístupu počty klientů carsharingu ve světě stále rostou, například v Německu už překročily 1 milion uživatelů.