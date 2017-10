Česko je a nadále zůstane domovem společnosti Škoda, vzkázal šéf Maier

Podle Maiera pracuje firma v současné době na hranici kapacity a výrobní závody jsou plně vytížené. Automobilka spoléhá na vysoké nasazení a flexibilitu všech zaměstnanců a na konstruktivní spolupráci s Odbory KOVO. „Poptávka je však tak vysoká, že musíme prověřovat i možnosti dalšího rozšíření našich kapacit. V tomto ohledu je nám ku prospěchu výrobní svazek koncernu Volkswagen, který je v rámci celosvětového automobilového průmyslu jedinečný. V této záležitosti se však jedná výlučně o pokrytí špiček ve výrobě,“ uvedl Maier v dopise.

Vedení a odbory německé automobilky Volkswagen prý chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. Snaží se tak omezit konkurenci, kterou Škoda představuje pro klíčovou koncernovou značku Volkswagen, řekly agentuře Reuters zdroje z podniku.

Podle předsedy podnikové rady Jaroslava Povšíka se Volkswagen snaží přesunem výroby vyřešit současnou krizi. „Chtějí zajišťovat vytížení německých lokalit. Nejde jim Passat, ale vidí, že Superb se prodává dobře, a rádi by si ho tam vzali,“ míní Povšík. Podle něj má na situaci velký vliv také aféra dieselgate, která téměř zastavila prodeje aut koncernu VW v USA. „Dochází k určitým příjmovým položkám, které jsou negativní, takže se shánějí peníze ze značek, které mají dobrou likviditu jako my,“ uvedl Povšík.

Odboráři pohrozili omezením přesčasů, bude-li vedení mateřského koncernu Volkswagen trvat na přesunu části výroby české automobilky do Německa. Odborářům se nelíbí hlasy z VW, podle kterých má Škoda nepoctivou výhodu v podobě kombinace německé technologie s levnější pracovní silou. Dohody o vícesměnných modelech práce vyprší na konci roku.

Zanikla by přesunem pracovní místa? Odbory se s analytiky neshodou

V případě přesunu části výroby Škody do Německa by podle Povšíka zaniklo zhruba dva tisíce míst. Podle ekonomů by ale přesun neměl znamenat snižování počtu zaměstnanců, protože Škoda Auto se v České republice potýká s nedostatkem kapacit. „Nenechte se současnými diskuzemi znejistit. Od našeho záměru dále společně pracovat na úspěšné budoucnosti společnosti Škoda Auto se nenecháme odradit,“ uzavírá Maier.

Provozní zisk divize Škoda Auto se v minulých třech letech více než zdvojnásobil na loňských 1,2 miliardy eur (31 miliard korun). Zisková marže v divizi tak dosáhla 8,7 procenta, což je v rámci koncernu Volkswagen druhá nejvyšší úroveň po luxusní značce Porsche. Marže u značky VW se naopak v důsledku poklesu provozního zisku snížila na 1,8 procenta.

