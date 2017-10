Odbory Škody hrozí, že kvůli přesunu části výroby do Německa omezí přesčasy

Vedení a odbory německé automobilky Volkswagen prý chtějí, aby se část produkce koncernové divize Škoda Auto přesunula do Německa a aby česká divize platila více peněz za sdílené technologie. Snaží se tak omezit konkurenci, kterou Škoda představuje pro klíčovou koncernovou značku Volkswagen, řekly agentuře Reuters zdroje z podniku.

Podle Povšíka se Volkswagen snaží přesunem výroby vyřešit současnou krizi. „Oni chtějí zajišťovat vytížení německých lokalit. Nejde jim Passat, ale vidí, že Superb se prodává dobře, a rádi by si ho tam vzali,“ míní Povšík. Podle něj má na situaci velký vliv také aféra dieselgate, která téměř zastavila prodeje aut koncernu Volkswagen v USA. „Dochází k určitým příjmovým položkám, které jsou negativní, takže se shánějí peníze ze značek, které mají dobrou likviditu jako my,“ uvedl Povšík.

Kvůli vysoké poptávce po vozech Škoda se snaží vedení české automobilky co nejvíce zvýšit celkovou produkci. Pomáhají ji k tomu i flexikonta, tedy směny navíc. Automobilce umožňují vícesměnné modely práce. Na několika odděleních tak zaměstnanci pracují také na noční směně z pátku na sobotu, na ranní směně v sobotu a někde také v sobotu odpoledne.

Firma se navíc potýká s nedostatkem dělníků. Nabízí desítky volných míst, láká na nadprůměrné platy, náborový příspěvek či bonusy. Škoda se snaží tento deficit řešit podporou technického vzdělávání spoluprací se základními, středními i vysokými školami, s veřejnou správou, ale i vzděláváním na vlastním odborném učilišti nebo vysoké škole. Zaměstnanci Škody Auto pobírají v Česku nadprůměrné platy. Průměrná hrubá dělnická mzda je v automobilce 36 tisíc korun měsíčně.

Odboráři hrozí omezením směn na víc. Dohoda o současných modelech práce vyprší na konci roku. „Někde mají zaměstnanci volno každý třináctý víkend. Nepůjdeme proto do těchto modelů, protože budeme vydělávat a oni (Volkswagen) nám pak řeknou, vyděláváte, tak jste naše konkurence. To radši nechám lidem víkendy, oni mi zatleskají,“ řekl Povšík.

Informace z Volkswagenu o tom, že představuje Škoda pro koncern konkurenci, jsou podle Povšíka zaměřeny proti Škodě. „Jsou ve své podstatě zaměřeny proti společnosti Škoda Auto, proti jejím zaměstnancům, kterým jsou vytýkány jejich úspěchy, flexibilita, kvalita výroby a vytvořené hospodářské výsledky. Za tím vším však je obrovské nasazení všech zaměstnanců, práce o víkendech na úkor rodinného života a podobně,“ uvedl.

Zanikla by přesunem pracovní místa? Odbory se s analytiky neshodou

V případě přesunu části výroby Škody do Německa by podle Povšíka zaniklo zhruba dva tisíce míst. Podle ekonomů by ale přesun neměl znamenat snižování počtu zaměstnanců, protože Škoda Auto se v České republice potýká s nedostatkem kapacit.

Provozní zisk divize Škoda Auto se v minulých třech letech více než zdvojnásobil na loňských 1,2 miliardy eur (31 miliard korun). Zisková marže v divizi tak dosáhla 8,7 procenta, což je v rámci koncernu Volkswagen druhá nejvyšší úroveň po luxusní značce Porsche. Marže u značky VW se naopak v důsledku poklesu provozního zisku snížila na 1,8 procenta.

