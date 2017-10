VW se bojí Škody. Část výroby chce přesunout do Německa

Za úvahami o přesunu části produkce Škody do Německa vidí předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula záměr Volkswagenu získat peníze na ztráty vzniklé po dieselgate.



„Tady se hledá prostě způsob, jak peníze do Německa legální cestou dostat. Myslím si, že by měl velmi zbystřit český stát, ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo financí, jestli jsou takové poplatky adekvátní,“ řekl Středula. Škoda je podle něj extrémně výdělečnou jednotkou koncernu, a to i kvůli násobně nižším platům českých zaměstnanců.