Česká čerpadla míří do Ruska. Sigma získala zakázku za 200 milionů

Kurská jaderná elektrárna vyrábí elektřinu od poloviny sedmdesátých let a je jednou z největších v Rusku. Do roku 2023 by se měla rozšířit o dva nové bloky. Ty budou vybaveny i technologiemi z lutínské firmy.

Celkem dodá Sigma DIZ do Ruska 12 čerpadel v hodnotě osm milionů eur, tedy zhruba 208 milionů korun. Jde o čtyři hlavní chladící čerpadla pro chlazení kondenzátorů a osm čerpadel technické vody pro chlazení důležitých spotřebičů. Veškerá zařízení musí společnost dodat do konce roku 2020.

Nový zdroj bude disponovat dvěma reaktory generace III+ VVER TOI. Každý bude mít výkon 1250 megawattů. Touto technologií by následně měly být nahrazeny i starší reaktory v třetím a čtvrtém bloku Kurské elektrárny. Státní jaderný gigant Rostom přitom s novými „vévéerkami“ počítá i při svých zahraničních projektech, což dává Sigmě naději na další zakázky.

Opavská firma Arako dodá armatury pro jadernou elektrárnu ve Finsku

„Pro naši společnost znamenají tyto obchodní případy nejen pokračování v dodávkách čerpadel pro jadernou energetiku, ale především perspektivu do budoucnosti, kdy budou obdobná čerpadla poptávána i pro další projekty,“ kvituje spolupráci projektová manažerka Sigma DiZ Lada Roubalíková.

Dlouholetou a zdánlivě bezvadnou symbiózu českých subdodavatelů a ruského jaderného průmyslu však v poslední době doprovázejí obavy. Podle informací týdeníků Euro Rosatom znepokojují ekonomické potíže některých firem. Za poslední dva roky skončily v insolvenci Chladící věže Praha, Modřany Power, strojírenské Vítkovice Power Engineering, ČKD Praha nebo Královopolská RIA. Nad Škodu JS zase visí hrozba žaloby o náhradu škody za zpackané kontroly svarů v Temelíně a Dukovanech.

Pro Rosatom je přitom spolupráce s českými firmami klíčová. Věří, že se mu i díky domácím subdodavatelům podaří etablovat na vytouženém evropském trhu. Na ten měla Kremlu blízká společnost dlouho zavřené dveře, které se nyní díky chystaným výstavbám maďarské elektrárny Paks a finské elektrárny Hanhikivi pomalu začínají otevírat. „Sledujeme české firmy a jsme vývojem velmi znepokojeni. Jsou to tradiční a spolehliví dodavatelé,“ řekl zdroj blízký Rosatomu.

Dále čtěte: