Česká vláda váhá, zda si má objednat novou elektrárnu od Korejců

„Jihokorejská vláda plánuje, že nepostaví další dva bloky jaderné elektrárny Shin-Kori z důvodu své energetické strategie ustupující od jádra,“ uvedl pro Bussinessinsider zdroj z oblasti průmyslu. „Mohlo by to vést k tomu, že korejský jaderný průmysl nebude mít v příštích letech dostatek zakázek, a proto česká vláda váhá, zda by bylo správné rozhodnutí objednat si od Jižní Koreje nové jaderné bloky,“ dodal.

V Česku mají být postaveny až čtyři nové jaderné bloky, každý o výkonu přes 1000 MW. Dodavatel technologie má být podle plánu vybrán již v příštím roce.

V roce 2015 jednala Jižní Korea s českou vládou o společných projektech ve třetích zemích. V dubnu letošního roku proběhlo v Česku korejské dodavatelské fórum. Plánovaná úzká spolupráce obou zemí v této oblasti však zamrzla poté, co jihokorejská vláda oznámila, že v energetice půjde nejadernou cestou.

Spojené arabské emiráty vyjadřují podobné pochybnosti. Jihokorejská firma získala v roce 2009 kontrakty na výstavbu čtyř nových bloků v celkové hodnotě přesahující 19 miliard dolarů. Z těchto nejistot v jihokorejském jaderném programu bude patrně těžit ruský a čínský jaderný průmysl.

