Opavská firma Arako dodá armatury pro jadernou elektrárnu ve Finsku

„Smlouvu na dodávku armatur pro jadernou elektrárnu Hanhikivi jsme uzavřeli v prosinci 2016. Následoval audit a další kroky spojené s kvalifikací dodavatele pro projekt. Na projektu pracujeme neustále, v současné době se zaměřujeme na technické záležitosti,“ uvedla výkonná ředitelka společnosti Arako Julia Dolgusheva.

Elektrárna bude stát na mysu poblíž obce Pyhäjoki. Bude vybavena ruským reaktorem VVER-1200 a její spuštění je naplánováno na rok 2024. „Projekt bude přizpůsoben finským národním požadavkům na bezpečnost, které, dle slov mnohých světových odborníků, jsou jedny z nejpřísnějších ve světě,“ uvedla Změlíková.

Společnost Arako patří do strojírenské divize Atomenergomaš ruské korporace Rosatom. Má přes 200 zaměstnanců. Vyrábí průmyslové armatury pro jadernou a tepelnou energetiku, chemický, petrochemický průmysl a plynárenství. Svou produkci vyváží do celého světa, například do Německa, Rakouska, Slovenska, Indie, Číny, Ruska, Velké Británie.

