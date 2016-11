Češi vyvezli rekordní objem vína do Číny. Prodávají ho tam politici

Objem vína vyvezeného do Číny lze počítat v kontejnerech, tedy desítkách tisíc láhví. Svaz vinařů České republiky ještě konkrétní výsledky letošního exportu nemá, ale už teď potvrzuje rekordní vývoz do Číny.

„V posledních měsících zájem ze strany čínských dovozců stoupá a sami dokonce vyhledávají moravská vinařství s poptávkou. Nárůst si troufám odhadnout meziročně o zhruba 10-15 procent,“ uvádí viceprezidentka Svazu vinařů České republiky Liana Hrabálková.

Podle svazu stojí za rostoucím exportem pročínská politika české vlády a rostoucí spotřeba vína v Číně. Ta za posledních pět let vzrostla o zhruba sto procent.

Politici "obchoďáci"

Na čínském trhu se daří nejvíce vinařstvím Lahofer, Templářské sklepy Čejkovice a Ludwig. Vinařství Lahofer z Dobšic prorazilo na trh letos a to po tři letech pokusů a služebních cest do komunistické země. Ludwig je v Číně zkušeným obchodníkem, když tam vyváží láhve již od roku 2014. Podobně dlouho působí v zemi Templářské sklepy Čejkovice, sdružující 396 pěstitelů hroznů. Vinařství je také objemově největším exportérem českého vína do Číny.

Ačkoli vývoz lahví roste, vinaři stále narážejí na spoustu bariér. Na vína z Evropské unie je v Číně uvaleno vysoké clo, což snižuje konkurenceschopnost oproti vínům z Austrálie nebo Chile, jejichž dovozci neplatí žádné clo. Čínské prostředí je nejen silně regulované, ale navíc na něm hrají roli osobní kontakty. „Velmi pomáhá účast některého z českých politických představitelů při prezentaci vína, například v podnikatelské misi, záštita velvyslance nad degustací, společné stánky ministerstva na výstavách či přímo osobní angažovanost pana Michala Haška, při jehož dubnové návštěvě Číny jsem měla možnost moravské víno prezentovat odborné veřejnosti i členům vlád obou navštívených provincií a který podepsal Memorandum o dodávkách moravského vína do Číny,“ přibližuje Hrabálková, která je zároveň pracovnicí Vinařství Ludwig.

Slibné memorandum

V roli obchodního manažera působil i Miloš Zeman, když víno Ludwig nabízel hostům během návštěvy čínského prezidenta v Praze.

Kromě politiky pomáhá také nárůst počtu čínských turistů. „V neposlední řadě je důležitým faktorem i aktivita Czechtourism a stoupající příliv čínských turistů do České republiky, kdy se už nejedná jen o Prahu a Český Krumlov, ale třeba i valticko-lednický areál s návštěvou Salonu vín nebo některého ze sklípků,“ dodává Hrabálková.

Loni vyvezla Česká republika 10 milionů litrů vína. Nejvíc vyváží na Slovensko – export za 254 milionů korun. Objem vývozu do Číny je pořád marginální a má hodnotu 3 milionů korun ročně. Změnu by mohlo přinést mezivládní memorandum, kterým Číňané slíbily odkoupit během tři let víno za 100 milionů korun. Pozitivní také je, že z prvotního požadavku co nejnižší ceny se začínají stálí dovozci přiklánět k vyšší kvalitě, a tak se daří stále více exportovat vína přívlastková.

