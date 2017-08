CEO v Bílém domě začíná děsit manažery. Nepředvídatelnost prezidenta stoupá

Český čtenář si s proklamací „řídit stát jako firmu“ spojí spíše šéfa ANO, exministra financí a pravděpodobného dalšího premiéra ČR Andreje Babiše.

V americkém prostředí je ztělesněním podnikatelského přístupu řízení státu Donald Trump, který před nástupem do Bílého domu neměl s politikou žádné zkušenosti. Jeho slova o stylu, že lze řídit stát jako soukromý byznys, mnoho Američanů oslovilo. Také firmy měly vysoká očekávání, americké akciové indexy po lednové inauguraci letěly nahoru a lámaly historické rekordy a stále jsou na rekordních úrovních.

Průmyslový index Dow Jones za posledních deset let



source: tradingeconomics.com

Nicméně mnoho manažerů neskrývá rozčarování z vládnutí Trumpova týmu, i když byli nejprve plni víry, že pro byznys bude v Americe lépe. „Po volbách panoval mezi našimi členy téměř neslýchaný optimismus,“ řekl pro německý týdeník Zeit Jack Mozloom z National Federation of Independent Business (NFIB), jež zastupuje hlavně menší a střední firmy.

Po půl roce v úřadu jsou ale výsledky Trumpovy administrativy bídné. Masivní snížení firemních daní z 35 procent na 15 je stále pouhým konceptem na papíře, zrušení Obamacare, jež by mnoho firem uvítalo, se nepodařilo v Kongresu prosadit a bilion dolarů do infrastrukturních projektů zůstává také nenaplněným slibem.

Blog Daniela Deyla o Trumpově vztahu k obyčejným Američanům:

„Nemám ponětí, co se ve Washingtonu děje. Děsivé je, že oni to, myslím, neví také,“ rýpl si do Trumpa a jeho lidí E. Hunter Harrison, šéf železniční firmy CSX, v deníku Washington Post. Firmy hlavně potřebují předvídatelnost kroků vlády, a tu postrádají.

„V tomto prostředí nejistoty je ochromena investiční komunita. Přitom byznys potřebuje hlavně nějakou jistotu ohledně politiky,“ řekl Craig Arnold, CEO firmy Eaton, která distribuuje energii. I když byla firma založena v USA, přesunula své sídlo do Dublinu, kde jsou mnohem nižší daně.

Mohlo by být lépe

Americké ekonomice se sice daří, v červenci vytvořila 209 tisíc nových pracovních míst, ale s jasným výhledem deregulace a snížení daní by mohlo být lépe.

„Nálada zůstává mezi našimi klienty ze sektoru středních firem dobrá, ale stále čekají, co se bude dít,“ řekl k současnému rozpoložení mnoha podnikatelů ve Spojených státech M. Keith Waddell, prezident personální agentury Robert Half International.

Bílý dům společně s republikány plánuje představit během září nový daňový zákon, který by se měl po 31 letech změnit. Zatím chybí shoda na znění klíčových pasáží. Firmy už nechtějí čekat další měsíce na konkrétní kroky prezidenta, jenž sliboval americkému podnikatelskému sektoru, že bude opět veliký.

Související články: