Trump si bere dovolenou. V kampani ji přitom odmítal

Americký prezident Donald Trump v pátek opustil Bílý dům a zahájil 17denní dovolenou ve svém sídle a golfovém klubu v New Jersey. Jeho úřad ji označil za pracovní. Před nástupem do funkce Trump sliboval, že si dovolenou brát nebude. Koncem srpna ale bude mít už 53 dní volna, zatímco jeho předchůdce Barack Obama si za stejné období vzal jen 15 dní, spočítal list The Washington Post.