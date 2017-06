Brexit: Airbus pohrozil Londýnu, že vyklidí továrnu

Airbus by podle vlastního prohlášení mohl napříště stavět letadla mimo Velkou Británii, pokud by po plánovaném vystoupení z Evropské unie jeho zaměstnanci nemohli cestovat do země bez problémů.

„Všichni zaměstnanci by i po Brexitu měli mít možnost jednoduše cestovat do Velké Británie,“ citovala agentura Reuters z rozhovoru manažera Airbusu Fabrice Bregiera pro list Sunday Times. Další podmínkou pro setrvání na stávajícím působišti je to, že Britové neuvalí na letecké komponenty žádné zvláštní dovozní clo.

Regulační předpisy musejí být spolehlivé. „Postavit takřka kdekoli na světě továrnu pro novou výrobu je snadné. Dostali bychom pro to četné nabídky,“ podotkl Bregier. Airbus ve Velké Británii ve dvou továrnách zaměstnává na 10 000 lidí.

Vítr do plachet Boeingu

Britové si vystoupení z Evropské unie odhlasovali v referendu v červnu 2016. Jedním z argumentů pro tento krok byla větší kontrola nad přistěhovalectvím. Vnitřní trh Evropské unie naproti tomu těží z volného pohybu pracovních sil, které mohou žít a pracovat v kterémkoli ze států Unie.

Šéf koncernu Tom Enders nedávno prohlásil, že Airbus doufá v pokračující volný pohyb lidí. Každá celní závora by podle něj ovlivnila konkurenceschopnost amerického rivala - Boeingu.

