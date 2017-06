Londýn oddaluje jednání o brexitu

Davis odklad zdůvodnil tím, že ve stejném termínu chce britská vláda představit svůj politický program a královna Alžběta II. přednese projev k nově zvolenému parlamentu.

„První diskuze budou příští týden,“ řekl Davis na dotaz Sky News k praktickým záležitostem začátku výstupových rozhovorů. „Můj tajemník je dnes v Bruselu, kde jedná o podrobnostech. Je možné, že to nebude v pondělí (19. června), protože to bude projev královny, budu tam (v parlamentu) také muset mluvit,“ dodal.

Zda se slavnostní ceremonie s královninou účastí k zasedání nového parlamentu skutečně bude konat o nadcházejícím pondělí, je očividně stále otevřené. Úřad premiérky Theresy Mayové uvedl, že se očekává potvrzení ze strany vedení Dolní sněmovny.

Reuters přitom dnes ráno informoval, že Davis hovořil o své účasti 19. června na zahájení britsko-unijních rozhovorů o odluce s tím, že jako první je nutné vyřešit status občanů Evropské unie a Británie. Řekl rovněž, že britští a ani unijní občané se nemusí o budoucí práva bát, neboť věří v rychlé uzavření dohody s EU.

O 19. červnu jako o termínu zahájení brexitových jednání se dlouhodobě hovořilo. Vzhledem k neúspěchu britské Konzervativní strany premiérky Theresy Mayová v parlamentních volbách, které konzervativci sice vyhráli, ale přišli o většinu v Dolní sněmovně, se spekulovalo o možném odkladu.

Přečtěte si komentář o budoucnosti EU bez Velké Británie:

V dnešním rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC Davis řekl, že unijní představitelé dali jasně na vědomí, že kontrola nad přistěhovalectvím, o kterou Británie usiluje, není slučitelná se členstvím ve společném unijním trhu. Ministr proto zdůraznil, že Londýn musí mít již na začátku vyjednávání na paměti, že odluka se může uskutečnit i bez konečné dohody.

„Pokud vstoupíte do jednání bez možnosti ho opustit, pak dojednáte chabý výsledek,“ řekl Davis s tím, že ale vznik ujednání očekává. “(Unijní státy) mají vlastní zájmy, proto je důležité mít možnost odejít, pokud by na to přišlo, což si ale nemyslím, že by se stalo,“ dodal.

Upřesnil také, že on osobně se bude účastnit diskuzí o podrobnostech odluky, zatímco Mayová se chce během jednání s unijními vůdci věnovat klíčovým záležitostem.

Na postoji Mayové se nic nemění

Mluvčí Mayové v reakci na Davisovo prohlášení uvedl, že na britských plánech se po volbách nic nezměnilo. „Náš postoj je jasně daný,“ citoval Reuters vládního mluvčího.

Dodal, že Mayová nebude souhlasit s dohodou o odluce, která by ve výsledku pro Británii byla horší než odchod bez jakéhokoli ujednání. Přesto prý ale premiérka věří v dobrou dohodu a také v to, že se brexit podaří dojednat ve stanové lhůtě dvou let.

Mayová opakovaně zdůrazňuje, že chce pro Londýn získat kontrolu nad přistěhovalectvím, to ale Brusel považuje za porušení podmínky nutné pro setrvání na jednotném trhu. Premiérčin úřad dnes uvedl, že vláda chce nadále snížit roční čisté přistěhovalectví pod 100 tisíc lidí. K loňskému prosinci čistá migrace činila 248 tisíc lidí, což bylo o 84 tisíc méně než za rok 2015.

Přečtěte si více o britských volbách a odchodu Británie z Evropské unie: