Trump chce zprivatizovat řízení letového provozu. Aerolinky mají smíšené reakce

Trump označil svůj plán za „revoluci v cestování letadly“. „To, co navrhujeme, povede ke zkrácení čekací doby, zvýšení efektivnosti přepravy a k daleko méně zpožděním,“ uvedl Trump za přítomnosti zástupců společností American Airlines, United Airlines, Hawaiian Airlines a Southwest Airlines. Tito přepravci jsou zastoupeni ve sdružení Airlines for America, které Trumpův plán schvaluje.

Proti privatizaci je naopak společnost Delta Air Lines, která se obává zvýšení nákladů na létání a poukazuje na zvýšená rizika pro národní bezpečnost. Návrh privatizace narazí na značné překážky v Kongresu, kde se pro němu budou stavět nejen paušálně opoziční demokraté, ale zřejmě i někteří republikáni.

Vláda ve zveřejněném dokumentu navrhuje tříleté přechodné období pro přesun dohledu nad řízením letového provozu z Federálního úřadu pro letectví (FAA) na výbor složený ze zástupců aerolinek, odborů a provozovatelů letišť. Nový orgán by měl respektovat dosavadní pracovní dohody, dispečeři by však přestali být federálními zaměstnanci. FAA dává do systému řízení letového provozu téměř deset miliard dolarů (234 miliard korun) a zaměstnává v něm celkem 28 tisíc pracovníků.

