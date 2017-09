Bez uhlí, ropy a jádra. Elita vymyslela plán

Tým sestavený z vědců z amerických univerzit v Berkeley a Stanford a expertů z Německa a Dánska představil cestovní mapu, jak by do roku 2050 mohlo 139 zemí, jež se podílejí z 99 procent na emisích oxidu uhličitého, přejít jen na obnovitelné zdroje, zejména sluneční a větrnou energii. Studii zveřejnil časopis Joule.

„Zjistili jsme, že elektrifikací všeho v těchto zemích s tím, že elektřina bude pocházet z čistých obnovitelných zdrojů, poptávka po energii klesne o 42 procent bez toho, aby bylo nutné změnit naše zvyky,“ řekl Mark Jacobson, profesor civilního a enviromentálního inženýrství na Stanfordově univerzitě.

Například v České republice by došlo podle týmu vědců k úspoře 479 dolarů na osobu ročně (10 500 korun), pokud by ze sta procent země využívala elektřinu ze slunce, větru a vody.

Hlavně slunce a vítr

Do roku 2050 by měl být globální energetický mix tvořen z necelých 15 procent rezidenčními solárními kolektory, z 21 procent solárními elektrárnami. Přes 23 procent energetické spotřeby mají dodávat větrné parky na pevnině, offshore parky mají mít podíl 13,6 procenta. Téměř 12 procent energie by dodávaly solární kolektory na komerčních a vládních budovách. Vodní elektrárny mají mít podíl 4 procenta.

Třináct procent celosvětově spotřebované energie podle vědců připadá na těžbu, dopravu a zpracování fosilních paliv. Pokud by se tyto zdroje eliminovaly, úspora by byla značná. Do zmíněných 13 procent Jacobsen počítá i těžbu uranu, protože jádro vědci nepovažují za obnovitelný zdroj.

Zelený energetický mix budoucnosti podle vědců:

Třiadvacet procent energie se má ušetřit v dopravě, protože elektromotor je účinnější než spalovací motor. Elektrický motor převede z baterie až 85 procent energie na pohon vozu, spalovací benzínový motor má účinnost mezi 17 a 20 procenty. Zbytek energie se přemění na odpadní teplo. Dopravní sektor může být daleko účinnější. Posledních sedm procent se má ušetřit zlepšením účinnosti dosavadních energetických systémů do roku 2050.

Plán počítá s tím, že odklonem od fosilních paliv zanikne 27,7 milionu pracovních pozic, zatímco se globální elektrifikací a sázkou na obnovitelné zdroje vytvoří 52 milionů nových pracovních míst.

Přechod na obnovitelné zdroje má zachránit také 4 až 7 milionů lidí, kteří ročně předčasně zemřou v důsledku znečištění způsobeném fosilními palivy.

Má dojít rovněž k masivním finančním úsporám díky redukci znečištění životního prostředí a odpadnutí nákladů, jež jsou spojeny se změnami klimatu. Vědci úsporu odhadli na 52 bilionů dolarů ročně.

