Banky často porušují pravidla. Od roku 2009 na pokutách zaplatily 342 miliard dolarů

Regulátoři ve Spojených státech a Evropě uložily od roku 2009 bankám pokuty ve výši 342 miliard dolarů (7,6 bilionu korun) za nesprávné počínání, včetně porušování nařízení proti praní špinavých peněz. Do roku 2020 tato částka zřejmě vzroste na více než 400 miliard dolarů. Vyplývá to z průzkumu zveřejněného hongkongskou konzultační společností Quinlan and Associates.