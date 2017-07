Bankovní asociace zlepšila odhad růstu české ekonomiky. Podpoří ho hlavně export

ČBA dále v prognóze upozornila, že jedním z hlavních faktorů působících letos i příští rok na ekonomiku bude tlak na růst mezd. Ty budou zřejmě v tomto i příštím roce nominálně růst o zhruba 5,5 procenta. Inflace bude letos asi na průměrných 2,2 procenta a příští rok na 2,1 procenta.

Inflace tak letos v kombinaci s extrémně napjatým trhem práce, ovlivněným nízkou nezaměstnaností, povede podle asociace téměř s jistotou k minimálně jednomu zvýšení úrokových sazeb. „První zvýšení sazeb bude testem pro korunu, na jejímž dalším vývoji bude záviset časování a intenzita dalšího zvyšování sazeb,“ uvedla hlavní ekonomka ČBA Eva Zamrazilová.

Zvýšení sazeb podle ČBA následně pocítí ekonomika příští rok, kdy by se mohly domácnosti po delší době dočkat úročení na některých typech vkladů. To by společně se zdražením hypoték pravděpodobně ochladilo příliš silný zájem o nákup nemovitostí. Přísnější měnová politika totiž zdraží hypotéky. „Slabá nabídka na trhu nemovitostí ale bude i nadále brzdou stabilizace cen nemovitostí i při přísnější měnové i makroobezřetnostní politice,“ uvedla asociace.

ČBA také počítá letos s průměrným kurzem koruny na 26,45 Kč/EUR a příští rok s posílením na 25,52 Kč/EUR.

Ministerstvo financí v dubnové makroekonomické prognóze očekává letos i příští rok růst ekonomiky o 2,5 procenta. Novou prognózu úřad veřejní v pondělí. Česká národní banka v květnové prognóze počítá letos s růstem ekonomiky o 2,9 procenta a příští rok o 2,8 procenta. Novou prognózu ČNB zveřejní příští týden ve čtvrtek.

ČBA zveřejňuje predikci pravidelně jednou za čtvrtletí. Prognóza vznikla na základě příspěvků analytiků osmi tuzemských bank.

Prognóza ČBA Ukazatel 2018 Růst reálného HDP (%) 2,7 Podíl nezaměstnaných osob (MPSV): průměr (%) 4,1 Průměrná nominální mzda 5,5 Míra inflace: CPI (%) průměr 2,1 Směnný kurz CZK/EUR: průměr 25,52 Růst bankovních úvěrů domácnostem (%) 5,2 Růst bankovních úvěrů (nefinančním) podnikům (%) 5,0

