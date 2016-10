Babiš: CEFC není transparentní, vylobovali ji lidé spjatí s ČSSD

Babiš řekl, že si se Zemanem vyměnili názory na vztahy mezi Čínou a Českem. Poznamenal, že se vyjadřuje k investicím Číny v ČR a nehodnotí investice českých firem v Číně. Na celou věc mají podle něj s prezidentem jiný názor. Zeman mu proto slíbil, že mu dodá seznam čínských investic ve výši 50 miliard korun. Za řadou investic stojí obří čínská společnost CEFC, jejímž zástupcem pro Evropu je někdejší politik ČSSD Jaroslav Tvrdík.

„Pro mě samozřejmě ta skupina CEFC není moc transparentní, je to skupina, kterou tady vylobovali lidé spjatí s ČSSD a investuje do soukromých společností. To samozřejmě výnos pro Českou republiku není žádný,“ řekl Babiš. CEFC drží mimo jiné podíly ve firmách Lobkowicz Group, Travel Service, investovala ve skupinách Médea Group a Empresa Media či do realit a vlastní fotbalovou Slavii.

Poznamenal, že kdyby čínské společnosti investovali do firem, které jsou na pokraji bankrotu, tak by to hodnotil pozitivně. „Já jsme samozřejmě očekával, a možná to je ještě krátká doba, že Čínská (lidová) republika tady bude stavět nějaké fabriky a zaměstná naše lidi,“ dodal.

Zeman mu doporučil, aby se setkal s čínskou velvyslankyní v Česku, což má v plánu udělat.

