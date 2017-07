Američané zvyšují LNG kapacity. Do pěti let budou světovou dvojkou

Celosvětově by kapacita vývozu LNG do konce roku 2022 měla stoupnout na 650 miliard metrů krychlových z téměř 452 miliard metrů krychlových loni. Z toho Austrálie by měla mít vývozní kapacitu 117,8 miliardy, Spojené státy 106,7 miliardy a Katar 104,9 miliardy metrů krychlových.

Austrálie má kapacitu vývozu zvyšovat o 30 miliard metrů krychlových ročně. Spojené státy, kde prudce roste těžba plynu z břidlic, budou zvyšovat kapacitu o 90 miliard metrů krychlových ročně, nyní je to zhruba 14 miliard metrů krychlových, upozornila IEA.

Nicméně na trhu s LNG se zvyšuje kapacita v době, kdy je trh již dobře zásoben a poptávka od některých tradičních velkých dovozců, jako je například Japonsko, klesá. Do roku 2022 by poptávka po LNG měla dosáhnout 460 miliard metrů krychlových. Trh tak bude mít přebytečnou kapacitu 190 miliard metrů krychlových, což zvýší tlak na ceny plynu a odradí od nových investic do těžby.

Situaci přitom vývozcům stěžují už současné nízké ceny LNG a konkurence na trhu způsobila zmírnění obvyklých pevně daných kontraktů, které obchodu v minulosti dominovaly.

Katar minulý týden oznámil, že plánuje v příštích pěti až sedmi letech zvýšit produkci LNG o 30 procent na 100 milionů tun ročně (zhruba 140 miliard metrů krychlových ročně). Analytici to považují za výzvu pro další vývozce. IEA dopad plánu Kataru ve své zprávě zatím neposoudila, protože tato dodatečná kapacita by se měla objevit na trhu až po roce 2022, poznamenal ředitel IEA pro oblast energetických trhů a bezpečnosti Keisuke Sadamori.

Trump chce do Polska posílat více plynu, za vyšší cenu

Celková produkce plynu by v příštích pěti letech měla růst rychleji než produkce ropy a uhlí. Mimo jiné k tomu mají přispět i preference plynu z důvodu nižších emisí ve srovnání s dalšími fosilními palivy. Globální poptávka po plynu se má do roku 2022 zvyšovat o 1,6 procenta ročně až na konečné čtyři biliony metrů krychlových. K růstu přispějí hlavně rozvojové země v čele s Čínou.

Většina plynu se přepravuje plynovody. Spojené státy jsou největším producentem plynu a v příštích pěti letech mají zvyšovat těžbu více než kterákoliv jiná země. Do roku 2022 má celková produkce plynu činit 890 miliard metrů krychlových. Na globální produkci tak budou mít USA podíl 22 procent, uvedla agentura Reuters.

