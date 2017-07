Amazon zvýšil tržby, kvůli investicím mu však výrazně klesl zisk

Zisk na akcii spadl na 40 centů z 1,78 dolaru před rokem. Výsledek tak zůstal daleko za odhady analytiků, kteří v anketě agentury Reuters v průměru odhadovali, že Amazon vydělá na jednu akcii 1,42 dolaru při tržbách 37,18 miliardy dolarů.

Amazon, který nedávno oznámil záměr převzít prodejce kvalitních potravin Whole Foods Market, začal více investovat s cílem rozšířit svou působnost po celém světě. To zahrnuje nejen výstavbu nových skladových prostor, ale i zcela nové oblasti, jako je například tvorba videoobsahu. Podnik už také dříve oznámil, že do poloviny příštího roku hodlá vytvořit více než 130 tisíc pracovních míst na plný i částečný úvazek, aby urychlil přepravu zboží zákazníkům.

Vývoj hodnoty akcií Amazonu:

Zdroj: IEconomics.com

Firma uvedla, že provozní výdaje za čtvrtletí meziročně vzrostly o 28,2 procenta na 37,33 miliardy dolarů.

Akcie Amazonu od začátku roku zpevnily o více než 40 procent. Na slabší výsledky hospodaření za druhé čtvrtletí ale zareagovaly poklesem, který po skončení řádného obchodování na burze přesahoval dvě procenta. Dosavadní růst ceny akcií způsobil, že zakladatel Amazonu Jeff Bezos se ve čtvrtek stal nejbohatším člověkem světa s majetkem přes 90 miliard dolarů (asi dva biliony korun). Na druhé místo tak odsunul zakladatele společnosti Microsoft Billa Gatese.

Společnost Amazon zahájila internetový prodej v roce 1995 a zpočátku nabízela především knihy. Na burzu vstoupila v roce 1997 s cenou 18 dolarů za akcii, což tehdy celý podnik ohodnocovalo na zhruba 438 milionů dolarů. Dnes tržní hodnota firmy dosahuje asi 500 miliard dolarů.

V roce 2013 Amazon otevřel centrum vráceného zboží v Dobrovízi u Prahy a předloni tam spustil provoz svého prvního distribučního centra v České republice.

Dále čtěte: