Alibaba na vlně. Tržby čínského prodejce stouply o polovinu

Údaje překonaly odhady analytiků dotazovaných agenturou Reuters, kteří čekali tržby 33,9 miliardy juanů. Očištěný zisk na akcii stoupl o 46 procent na 5,26 juanu a rovněž překonal odhady. Hrubý objem obchodů se zvýšil o 24,4 procenta na 837 miliard jüanů. Tento ukazatel měří hodnotu obchodních transakcí uskutečněných prostřednictvím firemních platforem ostatními prodejci.

„Kromě silného výkonu našeho hlavního obchodního podnikání nás těší pokračující rapidní růst našeho podnikání v oblasti cloudových služeb,“ uvedl generální ředitel firmy Daniel Zhang. „Vidíme také obrovský potenciál v naší nově integrované divizi digitálních médií a zábavy.“

Příjmy cloudové divize stouply o 130 procent na 1,5 miliardy juanů. Příjmy hlavní obchodní divize se zvýšily o 41 procent na 28,5 miliardy juanů.

Alibaba vyrovnává zpomalování růstu výnosů z internetového prodeje na domácím trhu expanzí do dalších sektorů a do zahraničí. V poslední době se pouští zejména na pole médií a filmového průmyslu. Investuje i do cloudových služeb a samořízených automobilů.

Půlroční vývoj akcií Alibaby:

Zdroj: TradingEconomics.com

