Spielberg a šéf Alibaby budou společně dělat filmy

Skupina Amblin, které Spielberg předsedá, vznikla teprve před devíti měsíci, už nyní se však řadí k největším silám v zábavním průmyslu ve Spojených státech. Filmy bude produkovat a distribuovat například skrze velké filmové studio DreamWorks a distribuční dohodu na pět let má i se studiem Universal Pictures.

Nyní ale Amblin uzavřel svůj zřejmě dosud největší obchod, když do něj vlastnickým podílem vstoupil Jack Ma s Alibabou. Dohoda s čínským obchodním gigantem mu totiž otevře trh, který se podle odhadů expertů brzy stane vůbec největším na světě. V loňském roce se tržby z návštěvnosti čínských kin téměř zdvojnásobily na 6,8 miliard dolarů a zřejmě už příští rok by měla Čína v tomto ohledu předehnat Spojené státy.

Mít vazby na místní společnosti je přitom klíčové. V Číně totiž stále funguje cenzura a státní správa ročně povoluje uvedení pouze 35 zahraničních filmových titulů. Pro Amblin je tak spolupráce s největší čínskou filmovou společností naprosto zásadní. Podle slov prezidenta Jeffa Smalla bude Amblin produkovat šest až devět filmů ročně, mělo by se ale jednat o velké a ambiciózní snímky. Spolupráce s Alibabou by měla zajistit, že se všechny, nebo alespoň velká většina z nich dostane do čínských kin.

Více Číny do Ameriky

Součástí spolupráce má být i společná koprodukce určitých snímků a dále vzájemná propagace filmů z vlastní produkce. Amblin se zároveň zavázal k distribuci některých čínských filmů ve Spojených státech. „Chtěl bych přinést více Číny do Ameriky a více Ameriky do Číny,“ řekl k tomu sám Spielberg. Rovněž ocenil „úžasnou renesanci“, kterou Čína prochází.

Alibaba Pictures vznikla v roce 2014, když Ma koupil majoritní podíl v zaběhnuté společnosti ChinaVision Media, kterou následně přejmenoval. Během necelého roku, ještě před vyprodukováním jakéhokoliv snímku, dostal její hodnotu na hongkongské burze na 9,6 miliardy dolarů, byť jen na základě spekulací o budoucích aktivitách.

Ma byl ve svých filmových aktivitách dosud vybíravý a spíše investoval do jednotlivých filmů (například do pokračování série Mission: Impossible). Až nyní se odhodlal k velkému obchodu, když se dohodl s Amblinem. „Tato spolupráce může posloužit jako kulturní přemostění a bude mít pozitivní dopad na další generaci čínských diváků,“ pochvaluje si Ma majetkový vstup do Spielbergovy společnosti.

Strategii sbližování s Hollywoodem prosazuje i nejbohatší Číňan Wang Ťien-lin, který prostřednictvím své skupiny Dalian Wanda spolupracuje s filmovými studii Legendary Entertainment a Sony Pictures. Akvizicí společnosti AMC Entertainment navíc utvořil nejrozsáhlejší síť kinosálů na světě a k tomu uzavřel dohodu s výrobcem technologicky nejvyspělejších kinosálů IMAX, který v příštích šesti letech postaví v Číně 150 nových kin. V podobných aktivitách chce Wanda pokračovat i nadále, v současnosti prý cílí na produkční společnost Dick Clark, která organizuje předávání Zlatých glóbů.

