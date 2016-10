Vpravo velké prázdno

Fiala rád mluví o ODS „před“ a „poté“, čímž myslí ODS před Nečasem s Nagyovou a ODS po Nečasovi s Nagyovou. ODS „před“ bývala vládní stranou a vyhrávala volby s 35 procenty, zatímco ODS „poté“ je ráda, že sedí ve sněmovně. Od voleb 2013 totiž sedí na 7-9 procentech volebního zisku i preferencí, což teď jen stvrdila i v krajských volbách. V nich mimochodem utrhla ještě o 3 procenta míň než v krajských volbách 2012, když už dávno letěla strmě dolů. Těžko tedy vlastně říct, jestli bylo hůř „před“, anebo až „poté“.

Za to samozřejmě může i TOP 09, kterou opouští snad všechno, co k úspěchu v politice potřebujete: oblíbený předseda, jehož lidé nevnímají jako pytláka, příznivá společensko-politická nálada, sponzoři, političtí partneři a samozřejmě i voliči: ze 17procentního zisku ve volbách v roce 2010 strana Miroslava Kalouska padla k hranici volitelnosti, takže ji přes palubu hodil i takový politický oportunista jako střídavý šéf STAN Petr Gazdík. I na něj už je Kalousek moc velká přítěž, což je co říct.

Hegemonie pravice proto dnes vypadá tak, že dvě pravicové strany dají dohromady 15 procent, tedy zhruba to, co komunisti. A mimochodem: i jejich šéf Vojtěch Filip, jehož byste určitě nechtěli za kádrováka nebo bachaře, je u lidí oblíbenější než Fiala s Kalouskem. Málokoho pak překvapí, že se první z nich klidně prohlásí za hegemona. Nikdy k tomu nestačilo tak málo.

A zvlášť poté, co pytlák Kalousek, jak mu říká i kníže, najednou začal kázat dalajlámovské dobro a chodit oblečený v tibetské vlajce. Nejde o to, že čínská privatizace Prahy během poslední návštěvy čínského prezidenta zaváněla okupací a že Číňané v Česku zatím investují míň i než Tchaj-wan. V politice rozhoduje dojem a pocit a víc než Kalouskovi byste prostě jeho boj věřili i Michalu Haškovi, tedy veřejně usvědčenému lháři.

Nejde ale jen o personálie. Podívejte se, co Andrej Babiš nechal pravici za témata, a 15 společných procent najednou vypadá jako v podstatě úspěch: ODS hrdě hájí kouření v restauracích a společně s TOP 09 bojuje i proti EET a za demokracii. Jenže i z průzkumů vychází, že většina lidí podporuje jak zavedení EET, tak i plošný zákaz kouření. A ohrožení demokracie si stále spojují spíš s ODS „před“, jejíž kmotři si demokracii vyložili jako svobodu krást. Nebo „dodávat noty“ zvoleným politikům, jak říkáme v Praze.

Po třech procentech v krajských volbách si teď Kalousek testuje u vedení TOP 09, jestli ho ještě pořád chtějí ve svém čele. Jako by nepochopil, že po 20 letech v politice měl i on dávno převzít odpovědnost za svůj vlastní život, jak radí i voličům, a zkusit to na trhu skutečné práce. Nakonec poslední zprávy z něj říkají, že práce je mnohem víc než uchazečů a že pracovité lidi naše ekonomika potřebuje.

V ODS zase stále víc mluví o Václavu Klausovi mladším, který se poslední dobou zle rozepsal na webu. Tam ve svých blozích jednou brečí, že ve Španělsku o Vánocích nejedí kapra, zatímco jindy vyzývá k odchodu Česka z EU. Volil jsem ODS dvacet let a mimo jiné i proto, že podobná pateticky vlastenecká kakofonie se vždy ozývala spíš od doktora Sládka, než definitivně zhnědl. Jestli má budoucnost naší pravice vypadat takhle, pak bude k hegemonii napravo brzy stačit, když prostě zvednete pravačku.

