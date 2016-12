V příštím roce se ukáže, kdo plaval nahý

Letos v prosinci Fed základní úrok zvedl na úroveň mezi 0,5 až 0,75 procenta. V příštím roce mohou kroky amerických centrálních bankéřů spustit velké věci. Především se může začít ukazovat, jaká je skutečná hodnota akcií, dluhopisů, realit či celých firem. A to může být velmi nepříjemná pravda po letech, kdy si finanční trhy zvykly na svou dávku levných peněz.

Situaci dobře vystihuje výrok Warrena Buffetta: „Teprve když opadne příliv, poznáme, kdo plaval nahý.“ Vztaženo na zdražování peněz v USA: až se zpřísní podmínky na finančních trzích zdražením peněz, zjistí se, které firmy si udrží svou hodnotu, protože nejsou předlužené a nespoléhaly až příliš na levné peníze a finanční kouzla například v podobě zpětných odkupů akcií.

Ostatně jak ukazuje nedávná historie, problémy finančního sektoru USA vybublaly na povrch v roce 2008 až poté, co Fed začal od poloviny roku 2003 do léta 2006 zvyšovat úrokové sazby. V roce 2007 přišla hypoteční krize, která ukázala hodnotu hypoték pro problémové dlužníky. O rok později se promítly ztráty z hypotečního boomu do bilancí bank, což skončilo krachem řady bankovních domů v čele s investiční bankou Lehman Brothers.

Čtěte o prosincovém zvýšení sazeb Fedem:

Fed zvýšil úrokové sazby. Podruhé od finanční krize

V současnosti přitom žije na dluh celý svět, což žene nahoru všechno možné od akcií přes dluhopisy a reality až po umění. Zdražení dolaru může ovšem vyvolat velký odliv kapitálu z rozvíjejících se zemí, protože bezpečné americké trhy nabídnou lepší výnosy vzhledem k riziku.

Posilování dolaru navíc může způsobit celé řadě ekonomik problémy, protože zvláště rozvíjející se země a tamní firmy si braly půjčky v dolarech. Při oslabování lokálních měn vůči dolaru pro ně bude složitější úvěry splácet. Ostatně některé čínské korporace již začaly předčasně splácet své dolarové dluhy, zřejmě kvůli obavám z oslabení jüanu.

V minulých letech, kdy sazby držel Fed na nule, se přitom zadlužení firem ale i řady států dramaticky zvýšilo. I malé zdražení peněz tak při obrovské finanční páce a ekonomickém zpomalení může vyvolat v celé řadě zemí světa značné potíže.

Narovnání extrémně uvolněných měnových politik centrálních bank světa je však naprosto nezbytné. Bez zjištění skutečné ceny peněz se totiž budou vytvářet jen nové a nové bubliny. A jejich splasknutí bude čím dál bolestivější. Americký Fed by tak měly rychle následovat i další centrální banky světa, zvláště když v současnosti úrokové sazby v řadě zemí včetně České republiky nepokrývají ani inflaci.

Přečtěte si další komentáře autora: