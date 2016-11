Svezeme vás vlakem lacině, zaplatíte dvakrát

My cestující jsme se z toho samozřejmě radovali, většina z nás mezi Prahou a Ostravou hned několikrát. Po dálnici z Prahy do Ostravy autem nedojedete rychleji, pohodlněji ani levněji, ani kdybyste měli dvě ferrari. V Česku totiž dálnice přestaly existovat v momentě, kdy si na ŘSD řekli, že je všechny opraví najednou. Vlak je proto na téhle trati zcela bezkonkurenční, o moc rychleji to s přesuny letadlem nedají ani naši severomoravští poslanci.

Méně už se z nízkých cen ČD logicky radují v RegioJetu a Leo Expressu, jimž ničí komerční a státem nedotovaný byznys plán. Jestli cenová magie ČD a účetnictví náhodou nejsou v rozporu s antimonopolními pravidly EU, teď šetří Evropská komise. „Musíme podrobně prozkoumat obchodní praktiky společnosti České dráhy, abychom se ujistili, že nevytlačují konkurenty v neprospěch cestujících,“ uvedla v tiskové zprávě eurokomisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová.

Pozdě, ale přece, dá se říct. EK teď bude zkoumat, jestli v ČD nejezdí pod cenou; tedy jestli nedotují i komerčně lukrativní a exponovanou trať z těch dotovaných, komerčně méně lukrativních. Spolu s EK bychom se proto na podivný státní vlakový byznys měli ještě jednou podívat i my, cestující a taky plátci daní.

České dráhy ročně generují v osobní dopravě stomilionové ztráty, a to i přes zvyšující se dotace od státu i krajů: jen vloni například 1,35 miliardy korun. Každý z nás si tak u nich předplácí jízdu vlakem, ať už jím nakonec jedeme nebo ne. I pendolino z Prahy do Ostravy si tak možná platíme dvakrát: jednou z daní a podruhé ještě u kasy na nádraží, když si kupujeme jízdenku. Zas tak levné to tedy není, když vše sečteme.

RegioJet i Leo Express na to opakovaně upozorňují vlády i ministry. Obě společnosti taky ČD zažalovaly za predátorské ceny, dohromady za víc než miliardu korun. Nijak si ale nepomohly: České dráhy byly vždy prodlouženou rukou politiků, kam si chodí pro peníze nebo pro dobře placený džob pro své kamarády.

Říká se, že bychom si radši nikdy neměli přát vidět do tvorby zákonů, mohli bychom totiž přijít i o zbytek iluzí. I tvorba zákonů ale vypadá jako ladný ženský balet ve srovnání s hospodařením a účetnictvím Českých drah, tradičního státního kolosu a monopolu. Stát na to dokonce upozorňuje i sám sebe, což je co říct. NKÚ opakovaně informuje ministerstvo dopravy, že v ČD nekontroluje hospodaření s veřejnými penězi.

Pendolino je mezi Prahou a Ostravou sice nejrychlejší, jenže jen o pár minut. RegioJet i Leo Express jsou pohodlnější a nabízejí i lepší služby, včetně espresa a vody zdarma. Co z toho? Asi jen to, že se nám občas hodí i tak nepopulární instituce jako EU. Jen nadnárodní moloch v rukou nikým nezvolených úředníků, jak rádi říkáme, totiž mívá sílu porazit národní moloch v rukou demokraticky zvolených politiků.

Pokud by se podezření Bruselu z nekalé soutěže ze strany ČD ukázalo jako pravdivé, cesta mezi Prahou a Ostravou by zřejmě o něco podražila. Všichni bychom ale mohli nakonec i ušetřit, pokud by to současně znamenalo i revoluci v ČD. Nic totiž ve skutečnosti nebývá tak drahé jako to, co bývá zadarmo. Nebo to, co nám podezřele levně prodává stát.

