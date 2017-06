První známý bod nové koaliční smlouvy

Příští vítěz sněmovních voleb, hnutí ANO, nemá mezi ostatními stranami příliš přátel. Stěžuje si na to i šéf hutí Andrej Babiš, který se bojí koalice „všichni proti Babišovi.“ Dobře ale ví, že jedna strana vůči němu není tak vyhraněná. Má v ní dokonce člověka, který se ho nebál na vládě zastat.

Tím člověkem je ministr kultury Daniel Herman a onou partají KDU-ČSL. Jestli se spolu se Starosty dostane přes desetiprocentní hranici a vstoupí do sněmovny, bude pro ANO jediným logickým koaličním partnerem. A když se povede ANO stejně tak dobře jako dosud, nebudou možná potřebovat ani nikoho třetího.

Předchozí počty mají reálnou oporu v Babišových slovech. Hermanovi vzkázal, že si ho váží, když se na něj celá vláda zlobila kvůli setkání s dalajlamou. Herman se zase předtím zastal Babiše, když dostával „sníst“ své výroky o romském koncentračním táboře v Letech. A když se začalo mluvit o Babišově konci ve vládě, přispěchal se spekulací, že bude muset odejít i Daniel Hermann, protože je stejně jako on ve vládě nepohodlný. Tihle dva pánové se velmi respektují. V současné vládě taková harmonie nepanuje mezi žádnými dvěma zástupci různých stran.

KDU-ČSL přitom Daniela Hermana za jeho postoj nijak nekárá. Naopak pohledem na to, že se stal na nedávném sjezdu nově místopředsedou strany, to vypadá, že jeho postoj je vítaný a potřebný.

S čím jde ANO do voleb?

Díky blízkosti obou stran se tak dá pomalu tušit, kam bude Česko směřovat po volbách. Stále jasnější je, že to bude více doprava než dosud. Naznačil to předseda lidovců Pavel Bělobrádek před pár dny na konferenci při příležitosti Světového dne roztroušené sklerózy. Řekl, že v omezeném režimu by lidé mohli platit za lůžko při pobytu v nemocnici.

Od roku 2014 je přitom tento poplatek zrušen. ČSSD je výrazně proti a právě ona si na bezplatném zdravotnictví dlouhodobě zakládá kampaň. Oproti tomu Andrej Babiš Bělobrádkova slova uvítal a také zalitoval, že byl poplatek zrušen.

Je to první hmatatelný krok, o němž může mít veřejnost velkou jistotu, že ho po volbách koalice prosadí. Tedy pokud v ní nebude ČSSD, což zřejmě nebude. Babiš se Sobotkou už nemohou sedět v jedné vládě, prohlásili to nezávisle na sobě oba dva.

Navíc význam ČSSD klesá. Poslední průzkum společnosti TNS Kantar ji zařadil na čtvrté místo s deseti procenty, půl procenta za komunisty a procento před TOP 09. Napříště by součástí průzkumu měla být i otázka, jestli si všichni nadšení voliči populistického ANO uvědomují, že hnutí nedělá pravicovou politiku jen kvůli koalici s ČSSD. Protože až ji začne dělat, budou se divit.

