Oslavy 28. října? První bod pro Zemana

Na Hradě teď mají jasně definované nepřátele, mohou je předhazovat svým voličům, kteří je budou cupovat na sociálních sítích, v hospodách, kdekoliv. Už nejde o nějakou kavárnu, jsou to Horáček, Pithart, Němcová a další.

Tito odpůrci Hradu jsou oblečeni do stejnokrojů a všichni vědí, na koho střílet. Naprosto dobrovolně přišli na bitevní pole, kam je pozval Miloš Zeman a to, co mají před sebou, je daleko spíše prohra než výhra. Podle výsledku posledních prezidentských voleb i průzkumů je zřejmé, že jeho tábor je početnější. A u voleb se počítají hlasy, ne sympatie. Přesně na tuhle taktiku doplatil naposledy Karel Schwarzenberg, nedokázal oslovit ty, kterým Zeman říká dolních deset milionů.

Z přítomných, kteří na Staroměstském náměstí mluvili, to možná pochopil jen Petr Pithart, který vyzval k pochopení pro „ty, kterým nerozumíme“. Tudy totiž vede cesta k získání podpory pro prezidentskou volbu: Má někdo recept na to, jak oslovit voliče na Mostecku, Karvinsku, na Vysočině? Mluví někdo jejich hlasem a přesvědčí je, že ho zajímají jejich problémy? Nabídne jim řešení? Uvěří mu? Tady Miloš Zeman vítězí (dílem proto, že nemá soupeře) a tady je výzva, jak ho porazit.

Nehledě na to, že ona oslava 28. října byla také kontraproduktivní ve vlastních řadách. Miroslava Němcová, relikt 90. let ODS, nebo ministr koaliční vlády Marian Jurečka (KDU – ČSL) rozhodně nejsou ti, které by Zemanova opozice hlasitě vítala jako zachránce. A když Michal Horáček vystoupil jako její vůdce, znamená to, že jím opravdu je, nebo že se do role dosadil?

Na Hradě můžou mít radost. Souboj pravdy a lásky proti ruské ponorce odstartoval.

