Oranžové bludy

A to přesto, že ten recept je pro tuto zemi, a nejen pro ni, značně jedovatý a vnitřně značně rozporný. Snižovat daně lidem a především rodinám s nízkými příjmy, kteří už deset let prakticky žádné daně neplatí, je poněkud dadaistická činnost.

Jestliže vláda více zdaní firmy, a to zejména ty velké, nejziskovější a nejlépe platící, znamená to, že bude méně peněz na výplaty, které porostou pomaleji než dosud, nebo vůbec. Navíc vyšší firemní daně znamenají nižší firemní investice, takže snižují poptávku po nové pracovní síle a jen a pouze poptávka po nových zaměstnancích je tím, co nutí zaměstnavatele zvedat platy. Nemluvě o české zkušenosti, podle níž vyšší sazba daně znamená vyšší výnos. Po snížení korporátních daní v Česku výnosy klesly jen mírně a postupně rostly nad původní úrovně. Lze tak předpokládat, že vyšší sazba povede k intenzivnějšímu odlivu zdanitelných zisků do zahraničí, čemuž se stále, přes veškerou politickou snahu, dá bránit jen velmi těžko.

Čtěte komentář Petra Weikerta k začínající volební kampani:

Především je však otázka, na co dodatečné daně vládní ČSSD potřebuje, když se těší z přebytkového rozpočtu. Oficiální odpověď je, že bude třeba nahradit evropské dotace, které za pár let vyschnou.¨

Jenže to socialisté načínají diskusi z úplně špatného konce. Nejprve je třeba zjistit, k čemu nám dosud evropské dotace byly a na co ty peníze budeme potřebovat v budoucnu. Když totiž odečteme, co se z těch dotací rozkrade, co je utraceno na bezpochyby postradatelné investice do aquaparků, cyklostezek, privátních hotelů a rekreačních center, z nichž významná část již krachuje pro nezájem, či infrastrukturní projekty, jejichž jediným smyslem je vyčerpání přidělených peněz, zbyde pár desítek miliard korun ročně, které je možné v klidu najít i v současném rozpočtu. Samozřejmě při racionálním hospodaření, nenabírání stovek úředníků na úřady práce, když nezaměstnanost klesá, a zvyšování počtů policistů, jichž máme na počet obyvatel nejvíce v Evropě atd.

Právě kvůli tomuto plýtvání za působení současné vlády závislost veřejných investic na dotacích z Bruselu významně vzrostla. Další vlády v této zoufalecké politice pokračovat nemusí a nebudou tak muset strkat ruce do cizích kapes.

Přečtěte si další komentáře autora: