Ťok vypsal obří tendr na správu mýta. Na provoz chystá 29 miliard

Ministerstvo dopravy vypsalo tendr na nového správce mýtného systému. Za deset let plánuje za jeho provoz utratit 29 miliard korun. Na dnešním setkání s novináři to řekl ministr dopravy Dan Ťok (za ANO). Uchazeči o účast v tendru budou nyní mít dva měsíce na to, aby se o obří zakázku přihlásili.