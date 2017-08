Zemědělský svaz: Cena másla 50 korun za kostku je nový standard

Na cenu másla 50 korun za čtvrt kilogramu by si měli lidé zvykat, řekl předseda Zemědělského svazu ČR Martin Pýcha. Je to návrat k normálu poté, co v minulosti na mléku zemědělci prodělávali, dodal. Někteří obchodníci si už ale shání levnější máslo z jiných zemí.