Něco významného na trhu práce

Podívejte se na tyto grafy, všechny od MPSV, a řekněte mi, co se stalo s českým trhem práce od roku 2007 - 2009?

Graf nahoře říká jenom to, že nezaměstnanost lidí, kteří setrvávají v dlouhodobé nezaměstnanosti podle délky evidence nad 12 měsíců, je podstatně vyšší, než byl před rokem 2009. Jsme blízko rekordu ve volných místech, ale daleko od spodku v dlouhodobé nezaměstnanosti; jinak řečeno, nedovedeme dostat do práce dlouhodobě nezaměstnané. Je to strukturální fenomén? Ano, přinejmenším u lidí nad 55 let a lidí se základním vzděláním jako „krizovým markerem“ na nezaměstnanosti, je dominantní.

Struktura dlouhodobě nezaměstnaných UoZ – součet podílů sledovaných skupin, k 31. 8. 2016:

Zde je graf pro agenturní pracovníky:

Tohle je ta nejpodstatnější informace o trhu práce v České republice, která má makroekonomickou vypovídací hodnotu. České firmy dělají „hedging“, pokud jde o najímání lidí. Všechno, co se naučily z velké recese po roce 2008, je to, že musejí maximalizovat svojí flexibilitu, neboť jsou vystaveny vnějším šokům, které nedovedou předvídat.

Navzdory velmi dobré situaci, pokud jde o zakázky, se nebudou pouštět do velkých investic, jež by jim zvětšily kapacitu (a fixní náklady), a raději poptávají flexibilní pracovní sílu v podobě agenturních pracovníků. Vůbec nejvýhodnější v této situaci nejistoty je najímání zahraničních dělníků z Ukrajiny. Dává to smysl oboustranně: z pohledu zaměstnavatele zvedáte schopnost naplnit zakázky rychle, z pohledu pracovníků z Ukrajiny, kteří si chtějí vydělat co nejvíc peněz za co nejkratší počet kalendářních dnů, není nic příjemného držet víkendy, odloučen od rodiny.

Odvrácenou stranou stejné mince je sázka na to, že to všechno brzy skončí. Popravdě řečeno, zaměstnavatelé se poučili. tyhle grafy jsou téměř učebnicovým důkazem toho, že byznys v Česku není naladěn na velkou konjunkturu a nepočítá s ní. Velmi dobrá otázka v této situaci zní: co se stane, když prudce zvednete tarifní mzdy kmenových pracovníků a do toho prudce zhodnotí koruna vůči euru?

