Brexit natvrdle

Kdo něco pamatuje, musí si vzpomenout na rozchod Čechů a Slováků v roce 1992. Tehdy na rozdíl od současnosti obě strany věděly, že se navzájem potřebují. Narušení vzájemného obchodu bylo tím posledním o co Vladimír Mečiar a Václav Klaus stáli. Od prvního okamžiku po rozhodnutí o rozdělení jednali v zákulisí expertní skupiny, aby byl rozchod co nejhladší a udrželo se co nejvíce výhod zanikajícího společného státu. Když to drhlo, rychle rozhodovali premiéři. Přes všechny spory o majetek, či vlajku se rozdělení podařilo při minimálních nákladech pro obě strany a vztahy mezi Čechy a Slováky jsou nejlepší v dějinách.

A brexit? Půl roku nic. Junckerové a Tuskové po legitimním rozhodnutí Britů nabubřele prohlásili, že se jednat nebude. Ať si ti Ostrované nejprve rozmyslí, co chtějí a pak teprve zvážíme, o čem jsme ochotní se s nimi bavit. A bude je to bolet.

A tak se víc než půl roku prostě nejedná. Evropská komise tím dotlačila Mayovou k tvrdému a bezpochyby riskantnímu postoji a demonstrovala tak velmi názorně absolutní odtržení svých vlastních zájmů od zájmů občanů členských zemí. Evropským byrokratům je totiž evidentně úplně šumák, že země kontinentu mají s Velkou Británií velmi vysoký obchodní přebytek a narušení vzájemného obchodu může stát pracovní místa a poškodí rachitickou ekonomiku členských zemí na obou stranách kanálu, ale na té evropské o kousek více.

To je ale bruselským elitám, na rozdíl od obyčejných lidí ve fabrikách, kteří to všechno platí, srdečně jedno. Hlavní cíl je potrestat vzpurnou zemi nevážící si svého podřízení se byrokratickému unijnímu diktátu. To je přesně ten rozdíl mezi konáním demokratického politika odpovědného svému voliči a nikým nevoleného byrokrata obdařeného pravomocemi, které nikdy neměl získat.

A tento rozdíl je důvodem nezadržitelného vzestupu Wilderse, Le Penové, AfD a mnoha dalších partají odmítajících stále a neudržitelně rostoucí ignoranci svých dosavadních vládců žijících ve skleněné věži zcestné evropské integrace.

