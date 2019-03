Zdá se, že Češi pomalu ale jistě odhazují kontroverzní způsoby a otevírají se novým možnostem, alespoň co se plateb týče. Kromě bezkontaktních plateb mobilem, stále více lidí využívá také online platby. Mnohem využívanější jsou také online platby do zahraničí, a to hlavně kvůli velké oblibě tamních internetových obchodů, které jsou oproti českým často výrazně levnější. Mnohdy navíc odpadá starost s poštovným.

A ačkoli jsou zahraniční platby ovlivňovány aktuálním kurzem koruny, nemá tento fakt na nákupy z oblíbených internetových obchodů nijak zásadní vliv. „Cena spotřebního zboží v čínských a amerických e-shopech je totiž často až několinásobně nižší než v kamenných prodejnách v Česku,“ říká analytik společnosti AKCENTA Miroslav Novák a dodává, že vzhledem k současnému kurzu koruny je tento způsob nakupování dokonce výhodný.

Nakupování mimo Evropskou unii však může mít i nevýhody. Problém může nastat například s reklamací, jejíž podmínky se od těch našich často výrazně liší. Stále diskutovaným tématem je také bezpečnost online plateb či neatraktivní výdaje za DPH a clo.

Reklamace

Stejně jako kamenné prodejny, také internetové obchody se musejí řídit pravidly ochrany práv spotřebitelů, což mimo jiné znamená, že musejí dodržovat dvouletou záruku zboží a umožnit jeho vrácení do 14 dnů bez udání důvodu. V případě nákupu mimo EU se však zákazník musí řídit pravidly dané země.

V Číně dodavatelé obvykle poskytují záruku na 12 měsíců. Se sníženou záruční dobou se pak zákazníci mohou setkat v případě, že nakoupí drobnější zboží, jakým je třeba nabíječka na mobilní telefon nebo jiné mobilní příslušenství. Vždy ale záleží na jednotlivých obchodech. Je dobré si tedy podmínky reklamace zjistit ještě před provedením transakce.

Například čínský internetový obchod Aliexpress umožňuje reklamaci (otevření sporu) i 15 dní po uplynutí ochranné lhůty, o jejímž konci informuje zákazníka pomocí e-mailu zhruba 5 dní předem. Pro internetový obchod Wish pak platí záruční lhůta 30 dnů od obdržení zboží, stejně to má také americký obchod eBay.

Jestli se zboží zákazník rozhodne reklamovat, musí také počítat s poštovným do ciziny. Pokud bude zboží zasílat do Číny, zaplatí kolem 150 korun, a to jen v případě, že balík nebude pojišťovat. Dále se může setkat také s poplatkem za opětovné doručení zboží do Česka, ve výjimečných případech zaplatí také poplatky České poště za zastupování při proclení, a to necelých 100 korun.

Cena reklamovaného zboží se navíc může změnit. Vzhledem k tomu, že drtivá většina plateb probíhá v cizí měně, a to primárně v amerických dolarech, je cena zboží závislá na aktuálním kurzu. Hodnota reklamovaného zboží tak může být vyšší nebo naopak nižší než v době nákupu. „Čím vyšší je pohyb kurzu, tím vyšší je i rozdíl ve výsledné částce, která se po reklamaci vrátí na účet,“ upřesňuje analytik AKCENTY.

DPH a clo

Nákupy mimo EU mnohdy pojí také výdaje v podobě DPH a cla. Tyto poplatky se však týkají jen zboží, které překročí určitou hodnotu. Co se týče cla, které činí 15 %, je stanovena hranice na 22 euro, DPH v hodnotě 21 % se platí, pokud je celková částka vyšší než 150 euro. Zdánlivě levné zboží se tak může nečekaně prodražit, a to i v případě, že odpadne starost s poštovným, což je u čínských prodejců velmi časté.

Od cla i DPH je sice osvobozené veškeré zboží, jehož hodnota nepřekročí 22 eur, pravidlo ale neplatí, pokud zákazník objednává alkohol, parfémy, toaletní vody, tabák a tabákové výrobky. Na toto zboží se poplatky platí vždy. V případě nákupu v rámci Evropské unie však tato starost odpadá.

Bezpečnost

Přestože zákazníků, kteří online platby využívají, neustále přibývá, řada z nich si stále pokládá otázku: je tato služba skutečně bezpečná? Odpověď je jednoduchá: ano, je. Stačí se držet několika jednoduchých zásad:

Nakupovat přes obchodníky, kteří podporují 3D Secure systém

Aby byl nákup bezpečný, doporučuje se jej provádět přes obchodníky, kteří podporují systém 3D Secure. Jedná se o nejvyšší možné zabezpečení online plateb, kdy je přenos dat z banky zakódovaný a veškeré údaje se zadávají právě jí, nikoli přímo obchodníkovi. Platby jsou navíc chráněny jednorázovým 3D Secure kódem, který zákazníkovi přijde formou SMS. Obchodníka, který tento způsob zabezpečení podporuje, zákazník pozná podle loga MasterCard SecureCode nebo Verified by VISA umístěného na jeho stránkách.

Hlídat podobu webové stránky

Na možné nebezpečí upozorňuje už samotná podoba webové stránky. Konkrétně webová adresa platební brány, která by vždy a bez výjimky měla na začátku obsahovat https://. Písmeno S je v tomto případě jistotou, že probíhá šifrovaná komunikace, což znamená, že data, která zákazník poskytuje obchodníkovi jsou zabezpečená. Stránkám, jejichž webová adresa začíná http://, je lepší se vyhýbat.

Snížit si limit pro internetové platby

Preventivním opatřením může být také nastavení nízkého limitu pro platby přes internet, učinit tak může každý pomocí internetového bankovnictví nebo na infolince konkrétní banky. Pokud by takový člověk v budoucnu potřeboval zaplatit vyšší částku, než mu limit umožňuje, může si jeho výši kdykoli změnit.

Zpětně si kontrolovat své platby

Každá transakce je vždy zaznamenaná v transakční historii. V internetovém bankovnictví si tak každý může zpětně zhlédnout výši částky i to, jestli skutečně odešla. Platba kartou se dá navíc poměrně jednoduše reklamovat, a to například v případě, že se platba omylem odešle dvakrát. A pokud problém nebude chtít řešit obchodník, pomůže banka.