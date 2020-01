Zvířecí psycholog Skácel: Za psychické potíže psů a koček může většinou člověk. Sebevraždy zvířat jsou výjimkou

Jak mohu poznat, že můj pes, kočka či třeba papoušek trpí psychickými potížemi?

Prvním příznakem psychických potíží je ztráta zájmu o jídlo, náš miláček se začne stranit, zalézá do kouta, pod postel, nechce komunikovat jako obvykle, má smutné oči a někdy může být i agresivní. Tuto situaci je nutné správně vyhodnotit, protože se může jednat i o somatické onemocnění. Jinými slovy je zapotřebí mít bohaté zkušenosti, abychom chování správně vyhodnotili.

Jaké z domácích zvířat je Vaším nejčastějším pacientem a jaké naopak psychickými potížemi obvykle netrpí?

Nejčastějším pacientem je pes, pak kočka. Nesetkal jsem se s pacientem studenokrevným, tedy želvou, hadem apod.

Jaký pozorujete zájem o služby psího psychologa, řekněme ve srovnání s dobou před deseti lety?

Zájem nepochybně stoupá a „na vině“ jsou civilizační změny, tedy spěch, který nám snižuje empatii, tedy vcítění se do prožívání našeho domácího miláčka.

Jaké jsou vůbec nejčastější psychické potíže domácích mazlíčků?

U psa je to separační úzkost, dominantní agresivita, sexuální útěky samců za hárající fenou, pokud to pes přehání a doma se sám sexuálně neuspokojuje. U koček začíná narůstat separační úzkost, zejména u těch přešlechtěných, které už vůbec neloví myši, protože neví, co myš je. Pak velmi časté je pomočování nebo značkování. Klient si myslí, že se mu kočka mstí za to, že není doma, nebo se jí nevěnuje, ale nejčastěji se jedná o struvitový písek v moči. Agresivita u koček bývá, když přivezeme domů kotě, ale může být způsobená i infekčními chorobami, pokud kočka chodí ven a není očkována. Např. FIP (infekční peritonitida koček, pozn.red.), FeLV (kočičí leukémie, pozn. red.) a další.

Hraje i u zvířat roli psychosomatika, tedy například, že kočka trpí nechutenstvím kvůli depresi?

Psychosomatická onemocnění určitě u masožravců známe. Deprese je psychické onemocnění. Ale psychická zátěž může způsobit onemocnění žlučníku, cysty na vaječníku, vředy žaludku i dvanácterníku atd.

Jak konkrétně se psychické potíže projevují u nejběžnějších domácích zvířat, tedy psů a koček?

Obvykle jsou dvě polohy. Vysoké sebevědomí, které se projevuje agresivitou, anebo naopak nízké, kdy se pacient jen na zvednutí hlasu, např. při hádce, schová pod postel, pomočí se atd.

Jaká je nejlepší prevence depresí a dalších psychických potíží u domácích mazlíčků?

Nejlepší prevencí je velký prostor bytu, domu, a snad ještě důležitější je pak psychická pohoda majitele, rodiny. Pes a trochu i kočka nasávají energii členů rodiny a reagují na to i se zpožděním několika hodin.

V souvislosti se zvířaty se hovoří také o sebevraždách. Je něco takového skutečně možné, setkal jste s tím ve své praxi?

Sebevraždy jsou u psů a koček raritou, osobně jsem slyšel asi o sedmi případech za 35 let své praxe.

Trpí psychickými potížemi i zvířata volně žijící a zvířata v ZOO?

Volně žijící zvířata psychické obtíže mají výjimečně, a pokud ano, nejčastější jde o formy stresové poruchy. V ZOO pak někdy vidíme obsedantní chování, je ale otázkou, zda to nazvat psychickou poruchou…

Lze nějak porovnat procento domácích zvířat trpících psychickými potížemi s těmi, která žijí ve volné přírodě, potažmo v zajetí, právě třeba v ZOO?

Statistiky nemám, ale odhadem u volně žijících zvířat jsou to asi dvě až tři procenta.

Jak se psychické potíže u zvířat léčí a jak se pozná, že lék zabral?

Léčíme vysvětlováním, kdy majitel musí změnit svoje vzorce chování, využíváme přírodní léky, homeopatické přípravky z celého světa, a když je to nutné, psychiatrické léky na krátkou dobu. Pokud lék zabere, pacient má opět radost ze života, psychické obtíže ustupují.

Existuje něco jako prevence zvířecích psychických potíží?

Prevence spočívá v empatii ke zvířeti, větším prostoru bytu či domu. Ale snad nejdůležitější prevencí je objevit u psa, kočky to, co mu přináší největší radost ze života a to mu dopřávat.

MVDr. Alexandr Skácel (62) Vystudoval střední veterinární školu v Kroměříži, poté Vysokou školu veterinárního lékařství a farmakologie, klinický obor v Brně. Pracoval na poliklinice pro malá zvířata v Ostravě, po přestěhování do Prahy v ČSAV. Po Sametové revoluci si v Praze založil vlastní praxi. Je svobodný, ve volném čase ho baví hra na housle, tanec flamenco, hudba a jízda na koni.

