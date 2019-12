Žijeme ve lži, říká strůjce neratovského zázraku

V Neratově uprostřed Orlických hor přímo na hranici s Polskem téměř nefunguje mobilní signál. Ovšem nejde o žádný zásadní problém. I když máte domluvený rozhovor s neratovským knězem Josefem Suchárem a nemůžete ho najít v kostele ani na faře. Stačí potkat prvního kolemjdoucího, kterým je shodou okolností farářův bratranec a zároveň kolega z místního sdružení Antonín Nekvinda. Jakmile zjistí, že hledáme faráře, rozezvučí svůj „přirozený megafon“ vyrobený z vlastních dlaní. „Josefe, máš tu návštěvu,“ křikne Antonín dolů do vsi z kopce, kde stojí nově zrekonstruovaný kostel.

Suchár právě dokončil svou „formu relaxace“, jak romanticky přezdívá řízení bagru na stavbě nového společenského domu. Kněz-bagrista kvapně nasedne do svého dvousedadlového smartu na elektrický pohon a během minuty vyjede nahoru ke kostelu. Kostelu, který měl zmizet. Před 30 lety z této barokní památky italského architekta Alliprandiho zbývalo jen torzo, z něhož rostly stromy. Zdi nebyly strženy jen kvůli tomu, že místním komunistickým funkcionářům došly peníze. A tak se stal další z řady neratovských zázraků, které se tu prý dějí už od 16. století.

Po revoluci jste dostal do správy několik orlickohorských farností. Proč jste si vybral k životu právě Neratov?

Původně jsme brali Neratov jako prázdninovou akci s několika rodinami. Vyklízeli jsme kostel na pouť. Byla to euforická doba, mysleli jsme si, že všechno, co komunisti rozmlátili, dáme rychle dohromady. Když se nám podařilo kostel vyklidit, tak přišla otázka, co s tím dál. Tenkrát vznikla myšlenka: vrátíme sem život. Ne jen to, že tady jednou za rok uděláme nějakou akci. Tady budou moci žít lidi. Já už jsem v té době pracoval s tajně svěceným biskupem Frýdou Zahradníkem, který dal tady v Česku založit Společenství emauzských domů, pracoval s bezdomovci. Měl kontakty v zahraničí a tam jsem díky němu poznal život s lidmi bez domova. Měl jsem také zájem o práci s lidmi s postižením.

Tak jsem si řekl, že ty opravy v Neratově budeme dělat právě s hendikepovanými. O poutní místa se vždy v minulosti starali řeholníci, nedělali jen bohoslužby, ale také vítali poutníky. Proto mají často kláštery v zahraničí pivovary, školy a provozují různé další charitativní instituce. A protože tady byla po revoluci o řeholníky nouze, tak jsme si je udělali z těch hendikepovaných lidí. Oni vytváří prostředí pro to, abychom tady společně mohli vítat ty poutníky. To je jejich smysl života.

Co všechno vaši „řeholníci“ v Neratově dělají?

Ve všech střediscích, která tady máme, ať je to ubytovací zařízení, hospoda, pivovar, společenský dům, zahradnictví, jídelna nebo úklid, pracují tito lidé. Máme také statek v sousedních Bartošovicích, kde jsou chráněné dílny – tkalcovská, šicí nebo keramická. Jsem pyšný na to, že lidé si chodí jejich výrobky kupovat ne proto, že jsou od postižených, ale proto, že se jim líbí. My si tady nechceme hrát na práci. Práce v dílnách je pro naše lidi v první řadě terapie. Získají tím pracovní a sociální návyky.

Vedle toho všeho máte ještě speciální školu pro postižené děti. Jak se vám s nimi daří pracovat?

Máme tam 18 dětí, které vyrůstají s různým postižením. Oni jsou opravdu skvělí. Nikdy jsem nevěřil, že budeme schopni s takhle postiženými dětmi udělat něco, co přináší ostatním radost. Tam, když přijdete, to není místo bolesti. To je místo zázraku. Je s nimi děsná sranda. Je to zrcadlo světu, které říká, že tyto děti jsou schopné něco dělat, jsou tady k něčemu. Ten jejich svět je jiný, ale krásný. Stávající prostory už nám nestačí, takže teď stavíme v Bartošovicích úplně novou bezbariérovou školu.

