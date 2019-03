Vulgarismus a polonahá těla. Kampaň německé vlády narazila na ostrou kritiku

Používání cyklistických helem chce úřad podpořit sloganem „vypadá to na h*vno, ale zachrání mi to život“. Motivem fotografií jsou muži a ženy ve spodním prádle. Reklama cílí na mladé lidi, kteří odmítají nosit helmy z estetických důvodů. Podle prvotního vyhodnocení je kampaň efektivní a zasáhla cílovou skupinu.

Kromě cyklistů si reklamy všimla také řada političek, které nyní nešetří kritikou. „Pro ministra dopravy je trapné, hloupé a sexistické propagovat kampaň pomocí odhalených těl,“ řekla listu the Bild Maria Noichl, předsedkyně pracovní skupiny Sociálně demokratických žen. „Plakáty musí být odstraněny,“ dodala Noichl.

Jako sexistickou odsuzuje kampaň také politička SPD Katja Mast. „Peníze daňových poplatníků by neměly být použity na polonahé muže a ženy na plakátech,“ řekla listu Passauer Neue Presse. Originálně se ke kampani postavila ministryně rodinných záležitostí Franziska Giffey, která zveřejnila fotografii na níž pózuje oblečená s kolem a v přilbě s popiskem: Oblečení se k helmě také hodí.

Počet nehod cyklistů se zraněním zůstává v Německu za posledních 17 let více méně konzistentní. Nehod s následkem smrti ale v roce 2017 oproti roku 2000 ubylo o 42 procent, zemřelo při nich 382 lidí.

Statistiky také ukazují, že nejohroženější skupinou cyklistů jsou lidé nad 60 let. Počet cyklistů používajících helmy se prudce mění spolu s věkem. Zatímco 72 procent dětí do deseti let nosí přilby, z cílové skupiny kampaně, lidí mezi 17 a 30 lety, je používá jen každý třináctý člověk.

