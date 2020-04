Vláda zrušila řadu omezujících opatření. Lidé se mohou volně pohybovat i vycestovat za hranice

Vláda od pátku ruší zákaz volného pohybu osob. Lidé se zároveň budou moci pohybovat ve volném prostoru ve skupinách deseti osob, a ne maximálně dvou, jak platilo dosud. Možné bude i cestování do zahraničí, což se týká i dovolených. Při návratu do vlasti se lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. Po jednání vlády to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Vojtěcha umožňuje uvolnění restrikcí dobrá epidemiologická situace ohledně rozšíření koronaviru. Rozšíření počtu osob, které se mohou pohybovat společně, na deset označil za logický i vzhledem k tomu, že se od začátku tohoto týdne mohou konat svatby za účasti deseti osob.

Po zrušení zákazu volného pohybu osob bude možné opět cestovat do zahraničí, dosud to bylo až na výjimky zakázáno. Podle Vojtěcha přitom budou platit stejná pravidla jako pro pohyb po Česku. „Pokud se člověk vrací, tak buď musí být covid negativní prokázaným testem, nebo musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu,“ uvedl Vojtěch.

Podle náměstka ministra Romana Prymuly se bude negativní test na koronavirus kontrolovat přímo na hranicích. Informace o lidech, kteří ho mít nebudou, získají hygienici, kteří následně budou moci kontrolovat dodržování karantény.

Cestování do zahraničí bylo stejně jako obecně volný pohyb osob zakázáno v půli března. Nemožnost opustit republiku vyvolávala kritiku, skupina senátorů se ho chystala napadnout u Ústavního soudu. Podle nich takové opatření odporovalo základním ústavním právům. Dnes senátoři uvedli, že mají dostatek podpisů pro podání stížnosti.

Pendleři si vystačí s testem jen jednou za dva týdny

Pendleři, na které se nevztahují současné výjimky, budou moci od půlnoci 27. dubna přes hranice za prací denně, když si každých 14 dní zajistí test na koronavirus, nejlépe přes zaměstnavatele. Uvolnění z podmínky se týká přeshraničních pracovníků, kteří dosud museli zůstávat za hranicemi déle a pak je čekala karanténa. Výjimky pro pracovníky ve zdravotních a sociálních službách a také pracovníky integrovaného systému zůstanou zachovány.

„U příhraničních zaměstnanců ve zdravotnictví, integrovaného záchranného systému, sociálních službách a subjektech kritické infrastruktury stále platí právo vycestovat bez karantény při návratu. Nemusejí tedy předkládat ani negativní test. Totéž platí u pracovníků v mezinárodní dopravě, diplomatů nebo osob cestujících za hranice v mimořádných případech na dobu kratší než 24 hodin,“ uvedlo ministerstvo vnitra.

Usnesení také rozšiřuje kategorie cizinců, kteří mohou do ČR vstoupit. Nově mohou za určitých podmínek přicestovat občané EU za účelem výkonu ekonomické činnosti nebo studenti vysokých škol ze zemí EU.

Ústřední krizový štáb v pondělí avizoval, že navrhne, aby přeshraniční pracovníci, tzv. pendleři, a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19.

Dveře lázní se znovu otevírají

Lázně, které byly uzavřeny od poloviny března, mohou začít za určitých podmínek přijímat pacienty do léčebně-rehabilitační péče. Podmínky, za jakých mohou klienty přijímat, ale ministr Vojtěch zatím neupřesnil. Budou ve vydaném opatření.

Podle představitelů lázní ani po ukončení mimořádných opatření nezačnou lázně fungovat ze dne na den. Na vládu, premiéra i ministerstva se opakovaně obrátila se žádostí o pomoc lázeňská města, provozovatelé lázní i Karlovarský kraj. Právě lázeňská města ale v polovině března podle ministerstva žádala, aby byla péče kvůli ochraně před nákazou novým typem koronaviru omezena. Stávající klienti mohou léčbu dokončit.

Podle dat Ústavu zdravotnických informací přijelo v roce 2018, ze kterého jsou poslední dostupná data, do českých a moravských lázní přes 370 tisíc lidí. Cizinci v nich tvořili více než 44 procent a samoplátci z ČR více než čtvrtinu. Podle Karlovarského kraje, kde je lázeňských měst nejvíc, v nich pracuje asi osm tisíc lidí.

Na vysoké školy se mohou vrátit již všichni studenti

Od příštího pondělí se otevřou vysoké školy pro všechny studenty. Od začátku tohoto týdne byly vysoké školy otevřené v omezené míře pro aktivity studentů v posledním ročníku studia. Mělo to znamenat možnost konat individuální konzultace či zkoušky, včetně státnic a rigorózních zkoušek.

Vojtěch včera řekl, že i v případě vysokých škol kabinet postupuje ve svém plánu postupného rozvolňování. „V krizovém opatření se od 27. dubna umožňuje účast ve všech ročnících vysokých škol, už to není pouze ten poslední, jak to bylo definováno původně,“ řekl ministr.

Nouzový stav by se mohl prodloužit

Ministerstvo zdravotnictví ukončí k 30. dubnu centrální nákupy ochranných pomůcek potřebných kvůli epidemii koronaviru. Zásoby má vytvořené na dva měsíce, což ministr hodnotí jako dostatečné. „Pominula krizová fáze, která byla,“ uvedl Vojtěch. Ze zásob na dva měsíce bude podle něj úřad nadále zavážet nemocnice.

Ministerstvo zdravotnictví zásobuje pomůckami fakultní nemocnice. Ministerstvo vnitra pak páteřní síť nemocnic, záchrannou službu a přes kraje rozesílá roušky a respirátory dalším institucím. V souvislosti s úvahami o ukončení nouzového stavu hovořil o ukončení nákupů i ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). Vláda nicméně plánuje o prodloužení nouzového stavu požádat, právě zásobování by se podle Hamáčka zrušením nouzového stavu zkomplikovalo.