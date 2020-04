Velké části USA by mohlo postihnout extrémní sucho, varují vědci

Části Spojených států a Mexika se od roku 2000 potýkají s opakujícími se vlnami sucha. Ty by podle vědců mohly vlivem změn klimatu kulminovat v největší sucho, které oblast zasáhlo za posledních 1200 let.

Média fenomén extrémního sucha epických rozměrů překřtily na „megasucho“. Podle čerstvé studie amerických vědců publikované v časopise Science se jedná o možný výsledek po sobě jdoucích suchých let v oblastech západnější poloviny Spojených států zahrnující státy Oregon, Montanu, Kalifornii, Nové Mexiko a také části severního Mexika.

Zatímco předchozí suché vlny, kterou tuto rozsáhlou oblast zasáhly, byly podle vědců přirozené, v nynější nepřízni počasí, která by mohla region proměnit, hrají významnou úlohu klimatické změny. Extrémní sucho by rovněž mělo zasáhnout rozsáhlejší oblasti než kdy dříve. O studii informoval britský Daily Mail a portál věnovaný vědě ZmeScience.

Podle vědců jsou vzrůstající teploty na Zemi odpovědné zhruba za polovinu závažnosti současného sucha, které oblast Spojených států sužuje. Průměrná teplota na Zemi od roku 2000 stoupla o 1,2 stupně Celsia. Teplejší vzduch má na vznik sucha vliv v tom, že na sebe váže víc vlhkosti, kterou vytahuje z půdy, kde by jinak působila blahodárně.

Podle hlavního autora studie, klimatologa z Columbia University v New Yorku Parka Williamse je nový výzkum jedinečný v tom, že propojil současná pozorování klimatu s informacemi pocházejícími ze vzdálené minulosti. Nejedná se tedy jen o pouhé odhady vývoje na základě moderních pozorování (počasí a klima se zaznamenává a sleduje systematicky teprve od roku 1900, poznamenává Zmesicence).

Jak k daným zjištěním vědci přišli? Moderní klimatické modely a odhady počasí propojili se studiem letokruhů stromů v oblasti. Z těch vyčetli, v jakých obdobích a objemech se v tamní půdě vyskytovala vlhkost.

Na základě propojení těchto informací se jim podařilo identifikovat několik vln suchých období, které se v oblasti objevovaly zhruba od 9. století našeho letopočtu. Čtyři z těchto vln (v letech 800, 1100, 1200 a koncem let 1500), byly natolik dramatické, že je vědci neváhali nazvat suchem epických, historických rozměrů. Poté se již tak rozsáhlá sucha v oblasti nevyskytovala.

Mezi lety 2000 až 2018 ovšem v oblasti nastalo období sucha, které podle studie sneslo srovnání jen s lety 1575 až 1603. Všechna výjimečně suchá období navíc podle vědců v minulosti začínala podobnými trendy jako to, co probíhá v současnosti.

„Nezáleží na tom, jestli tohle bude historicky nejhorší vlna sucha vůbec,“ uvedl spoluautor studie Benjamin Cook z Larmontova a Goddardova institutu pro vesmírná studia. Podstatné je, že sucho bude mnohem horší, než by bylo, pokud by nedocházelo ke změně klimatu, dodal. Vědci sice zatím nemají důkazy o tom, že by sucho v oblasti mělo být nastálo. Tvrdí ale, že to není nemožné.

„Jelikož se prostředí stává stále teplejším, šance směřují k tomu, že období sucha budou trvat stále déle a budou stále vážnější,“ říká Williams. „Můžeme mít štěstí a přirozená různorodost nám přinese víc srážek. Nicméně, jak se díváme dopředu na budoucí vývoj, zdá se, že budeme potřebovat více a více štěstí,“ dodává.

Jeho slovům nahrává i vývoj v oblasti, kde se velká jezera Mead a Powell, stejně jako řeka Colorado, v posledních letech potýkají s výrazným úbytkem vody. Kalifornii v loňském roce zase postihly divoce se šířící požáry.

Zdroje: www.zmescience.com, www.dailymail.co.uk