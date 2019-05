Tygří slib aneb Silná slova nestačí

Po odhalení nelegálních tygřích jatek padala silná slova. Ministr životního prostředí Richard Brabec okamžitě zakázal komerční vývoz tygrů do třetích zemí, ministr zemědělství Miroslav Toman naplánoval od podzimu 2018 změny zákonů. Soudy zatím začínají rozplétat bizarní kauzu zabíjení pro masox i tygří víno a týdeník Euro se podrobněji podíval, co se za necelý rok v branži skutečně změnilo. Stručně: nové zákony dosud neplatí a hlad po vývozu je stejně velký jako před policejním zásahem.

Zákaz vývozu tygrů, který vyhlásil ministr životního prostředí Richard Brabec vloni 26. července, přišel v pravý čas. Z čerstvých čísel, která má týdeník Euro k dispozici, vyplývá, že do července se stihlo vyvézt z Česka skoro stejně tygrů jako za celý rok 2016. Soukromníci vyvezli čtyři tygry z Česka do Turecka a zoologické zahrady dva tygry do Indonésie. Pro hlubší pochopení věci je ale třeba doplnit, že termín zoo nemusí v tuzemských poměrech znamenat instituci typu pražské nebo kterékoliv jiné velké zahrady. Licenci s tímto označením mají i společnosti, v nichž pracují lidé zapletení do pašeráctví, někteří dokonce po odpykání trestu.

Jak a kde reálně všech šest loňských vyvezených kusů skončilo, je už velmi těžké dohledat. Cestu dalších tygrů loni tuzemské úřady zakázaly. „Byli jsme požádáni ministerstvem životního prostředí o stanovisko k vývozu čtyř tygrů na Ukrajinu pro účely cirkusu a čtyř tygrů do Ruska za obchodním účelem, k těmto vývozům jsme souhlasná stanoviska nedali,“ řekla mluvčí Agentury ochrany krajiny a přírody Silvie Ucová. Celkem od roku 2016 do roku 2018 odcestovalo z Česka třináct tygrů.

Bližší informace k osmičce zakázaných vývozů není možné získat. „K podaným žádostem, respektive k probíhajícím řízením, bohužel v tuto chvíli nemůžeme sdělovat žádné podrobnosti,“ řekla mluvčí ministerstva životního prostředí Petra Roubíčková.

Zároveň je důležité říci, proč je vývoz těchto šelem tak sledovaný – jak bohatne čínská populace, roste i poptávka po výrobcích z těchto zvířat. Tamní tradiční medicína jim přisuzuje zázračné účinky a částky, za které se maso, kůže a další části zvířat prodávají, jdou do statisíců korun. Nelegální obchod s divokými zvířaty je podle mezinárodních ochranářských organizací po obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi čtvrtým největším nezákonným trhem na světě. Nabaluje se na něj další trestná činnost, a jak víme, podnikavci z Česka rozhodně nestojí mimo hru.

Těží z toho, že o šelmách nemají úřady dobrý přehled. Podle lidí z oboru se čas od času povedlo vyvézt nebo dovézt na jednu povolenku více kusů zvířat. A ne všechny v Česku narozené kusy nechali chovatelé zaregistrovat. Oficiálně žije u nás nějakých 400 tygrů a jen 40 z nich v zoologických zahradách. Zbytek je předmětem chovu a byznysu soukromníků. Reálné číslo tak může být o dost vyšší. V téhle změti se pak mohou zvířata ztrácet, aniž si toho statistiky všimnou, a končit jako přísady v tradiční čínské medicíně. Sám ředitel české inspekce životního prostředí před časem Českému rozhlasu řekl, že poptávka z jihovýchodní Asie je velmi silná, finančně podložená, což je obrovská výzva pro různé pseudochovatele, kteří z toho mají byznys.

