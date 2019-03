Trest smrti za promile. Tchaj-wan bude tvrdě postihovat alkohol za volantem

Vláda ostrovního státu představila novelu trestního zákoníku, která umožní tvrdší postihy opilých řidičů. Na původce nehody s následkem smrti, kteří si před jízdou neodepřou alkoholický nápoj, bude možné nahlížet jako na pachatele úmyslného zabití, pro něž může následný soud skončit i trestem smrti. Novelu ještě musí schválit parlament.

Vláda tak reaguje na množící se případy smrtelných nehod způsobených opilými řidiči, které vzbudily velkou nevoli veřejnosti. Dosud platná legislativa zjevně nemá dostatečně odstrašující účinek. Řidič s alkoholem v krvi, který usmrtí jiného účastníka provozu, může jít do vězení maximálně na 10 let. Novela počítá i se zpřísněním trestů za recidivu. Pachatel nehody s těžkým zraněním si bude moci vyslechnout verdikt až 12 let žaláře.

Trest smrti Tchaj-wan obnovil po pětileté pauze v roce 2010. Podle průzkumů to většina ostrovní populace považuje za správné.

Hrdelní trest za vážné nehody způsobené opojenými řidiči uplatňuje jen minimum zemí. Tchaj-wan se zpřísněním legislativy zařadil po bok kontinentální Číny, kde se takový čin může trestat popravou. Stejnou možnost soudcům nabízejí i legislativy některých států USA.

V Česku se na dopravní nehody, při nichž se vyskytují jak alkohol, tak těžké ublížení na zdraví, případně smrt, vztahuje široká škála různých trestních sazeb a dalších postihů. Soud vždy rozhoduje podle okolností jednotlivých případů. V případě usmrcení jde obecně o způsobení smrti z nedbalosti za porušení důležité povinnosti uložené zákonem. Pachateli pak hrozí odnětí svobody v délce 1 až 6 let.

Tolerance k alkoholu za volantem se obecně liší. V Evropské unii panuje spíše benevolence, ve většině zemí je možné řídit s malým množstvím alkoholu v krvi. Česko však uplatňuje nulovou toleranci, stejně jako Slovensko, Rumunsko a Maďarsko.

Před několika dny nicméně Evropský parlament schválil rozšíření povinné výbavy nových aut, která by měla zahrnovat i alkoholový zámek. Ten by vyžadoval dechovou zkoušku a podle výsledku by případně neumožnil spuštění motoru.

