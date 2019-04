Střední třída řídne. Životní náklady rostou rychleji než příjmy

Kupní síla střední třídy se za 30 let snížila v celém západním světě. Její příslušníci doplácejí na rostoucí ceny bydlení, dražší zdravotnictví a školství. Klesá i jejich zastoupení ve společnosti. Zjistila to nejnovější ekonomická studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. Střední třída bývá tradičně považovaná za pilíř demokracie a tento vývoj by ji podle autorů studie mohl přimět k podpoře antisystémových stran.