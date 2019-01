Spolumajitel Avastu spojil síly s kontroverzním polským knězem Rydzykem

Na neobvyklé propojení upozornil polský deník Gazeta Wyborcza. CVC Capital Partners převzala záštitu nad konferencí o kybernetické bezpečnosti, která se koná v pátek na Vyšší škole sociální a mediální kultury v Toruni. Akci zahájí společně s Rydzykem i prezident CVC v Polsku Krzysztof Krawczyk.

Škola spadá do Rydzykova mediálního impéria. Katolický kněz je vnímám jako osobnost s obrovským vlivem na polskou společnost. Počátkem devadesátých let založil úspěšné Rádio Maryja, které se brzy stalo jedním z nejmocnějších médií v zemi. Stanice však stejně jako Rydzyk čelí časté kritice z antisemitistických postojů a jednostranného nadržování konzervativně nacionálním politikům.

Právě na půdě toruňské školy pronesl Rydzyk některé nekontroverznější výroky, kvůli kterým si Izrael stěžoval v Polsku i Vatikánu, a které mu vynesly označení „Goebbels v kolárku“. Konference se tam konají často, podle Gazety Wyborcze je však páteční setkání v mnohém neobvyklé.

Jednak je to právě záštitou soukromého sektoru, Rydzykovy aktivity doposud zastřešovaly státní firmy. Mimořádný je však i výběr hostů. Mezi řečníky patří bývalý ministr obrany Antoni Macierewicz, rovněž viněný z antisemitismu. Na společném panelu by s ním měl vystoupit zástupce společnosti Skybox Security. Izraelská firma se zabývá kybernetickou bezpečností a CVC do ní před dvěma lety investovala 100 milionů dolarů.

Dále vystoupí ministr energetiky Krzysztof Tchórzewski, který se v minulosti hlasitě stavěl proti privatizaci společnosti PKP Energetyka. Energetickou dceru státní drah PKP považoval Tchórzewski za strategickou, navzdory tomu ji stát před čtyřmi lety prodal. Kupujícím byl právě fond CVC.

Nejviditelnější investicí fondu v Polsku je však síť maloobchodních prodejen Żabka. Stejně jako stejnojmenný řetězec v Česku ji historicky vlastnila skupina Penta. Českou síť však počátkem desetiletí převzalo Tesco, zatímco polské prodejny postupně přešly pod CVC.

V Česku je investiční fond znám především díky výrobci antivirových programů Avast Pavla Baudiše a Eduarda Kučery. CVC do Avastu vstoupil už v roce 2004 a dnes drží 22,7procentní podíl. Podle všeho má skrze švédské Etraveli zájem o také o srovnávač letenek Kiwi.

